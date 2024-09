Queste le parole del tecnico azzurro, Roberto D’Aversa, nel post partita della gara vinta a Torino:

Mister un risultato importante ottenuto con tanti giovani in campo, una squadra rimaneggiata che poi ha visto i titolari. Una vittoria contro una squadra fin qui imbattuta come voi…

” Rimaneggiata no, la squadra è questa e nell’Empoli possono giocare anche quattro ragazzi che provengono dal settore giovanile. Chi fa parte del questo gruppo ha sempre meritato di giocare, un allenatore valuta il campo e poi fa delle scelte. Sotto il profilo della prestazione non avevo dubbi che i ragazzi avrebbero fatto bene, poi chiaro venir qui e vincere con personalità è un altro roba. Questo mi gratifica molto e gratifica i ragazzi”

Ai giovani davi molti consigli durante la gara…

” Credo che abbiano delle potenzialità e debbano migliorare. Ekong ha fatto una partita strepitosa ma credo possa migliorare ancora, lui è bravo a crearsi delle sue situazioni grazie alle sue capacità, è un giocatore che salta facilmente l’uomo ma deve imparare di più a determinare quando arriva al limite dell’area. Mi piace molto lavorare con i giovani e per un allenatore è gratificante il fatto di farli lavoro e poi vedere un giorno che questi ragazzi poi vanno a giocare in grandi club. Qui ci sono tanti giovani di proprietà e quindi il lavoro che portiamo avanti lo può sfruttare al meglio la società”

Una squadra che corre molto bene e gioca bene. Pensavi che la squadra fosse cosi forte?

” Non pensavo che questi ragazzi potessero fare cosi bene, ma si lavora per questo. Quello che ho agli occhi è il lavoro di tutti i giorni, nonostante le difficoltà del mercato e di alcune situazioni di giocatori che arrivano da infortunio. Spesso e volentieri si personalizza il lavoro perchè ognuno ha un percorso diverso per vari motivi. E’ chiaro che per quanto riguarda l’impegno e la determinazione tutto questo fa ben sperare. In tutte le partite sotto l’aspetto del volume e della velocità siamo sempre stati superiori alle altre squadre e questo è dovuto al lavoro duro. Si spera che questa condizione possa arrivare fino alla fine.