T O R I N O 1 E M P O L I 2

30′ Ekong, 73′ Adams, 90′ Haas

Allo stadio Olimpico di Torino l’Empoli compie l’ennesima impresa della stagione e passa 2-1. Superato un altro turno in Coppa Italia, prolungata l’imbattibilità stagionale e conquistati gli ottavi che ci vedranno di fronte alla Fiorentina. Azzurri avanti con Ekong nel primo tempo, pari granata con Adams e rete della vittoria segnata da Haas al 90’. Un Empoli straordinario, che nonostante i tanti cambi in partenza non si snatura e mette dentro la stessa sagacia vista fin qui. Vero che anche il Toro non era propriamente quello del campionato, ma gli azzurri fronteggiano gli avversari senza mai il minimo timore e sfidando pallone su pallone gli avversari. Si parlava di DNA, o di identità, e questa è stata ancora una volta mantenuta intatta, in tutte e due la fasi di gioco. Soltanto nel secondo tempo, con il Toro sotto, si subisce qualcosa in più ed in una occasione capitombola la difesa. Questa squadra però ha un gran cuore, e se il gol preso poteva mandare in crisi e spostare l’inerzia, l’Empoli si rimette sotto, trova il vantaggio e stringe i denti nei cinque minuti di recupero. Strepitosa la prova di Haas che serve un assist e fa un gol, enorme anche la prestazione del debuttante Seghetti ed Ekong fa capire che può starci alla grande. Bravi però tutti, per carattere e per qualità. Adesso, come detto, ci attende quella Fiorentina – sarà gara secca al Franchi – che affronteremo domenica prossima in campionato. Empoli straordinario, il sogno ad occhi aperti prosegue.

TORINO (3-5-2) : Milinkovic-Savic; Walukiewicz (46′ Sosa), Maripan, Coco (86′ Dembele); Pedersen, Tameze (60′ Njie), Linetty, Gineitis (46′ Zapata), Lazaro; Adams, Karamoh (60′ Ricci).

A Disp: Paleari, Donnarumma, Masina, Ilic, Sanabria, Vojvoda, Ciammaglichella, Balcot.

Allenatore: Paolo Vanoli

EMPOLI (3-4-2-1) : Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto (74′ Viti); Sambia (74′ Gyasi) Haas, Henderson (67′ Grassi), Cacace; Konate (61′ Solbakken), Ekong; Pellegri (67′ Colombo).

A Disp: Vasquez, Brancolini, Goglichidze, Pezzella, Anjorin, Popov, Esposito.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

ARBITRO: Sig. Ghersini di Genova. Assistenti: Margani/Miniutti. VAR: Baroni/Piccinini.

Ammoniti: 41′ Walukiewicz (T), 50′ Coco (T), 64′ Linetty (T), 82′ De Sciglio (A).

LIVE MATCH

96′- E’ Finitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa gli azzurri di D’Aversa non finiscono di stupire, espugnano anche l’Olimpico di Torino superando i granata a domicilio per 2-1 approdando agli ottavi dove a dicembre affronteranno la Fiorentina in un nuovo affascinante derby. Al gol di Ekong nel primo tempo ha risposto Adams poco prima della mezz’ora. Quando i rigori erano più di uno spettro, gli azzurri hanno trovato il gol vittoria con Haas.

95′- Traversone da destra di Pederson a cercare il colpo di testa di Adams sul fondo.

95′- Dovrebbe giocarsi ancora un minuto da vivere con il cuore in gola per gli azzurri impegnati a respingere gli assalti a testa bassa del Rorino

94′- Dembele la mette in mezzo all’area, respinge la difesa azzurra poi Seghetti con un intervento plastico la fa sua su colpo di testa di Zapata.

93′- Miracolo di Seghetti! un colpo d’istinto straordinario con la mano destra sul colpo di testa a botta sicura di Maripan. Siamo al terzo dei cinque minuti di recupero.

91′- Punizione assegnata al Torino, batte Lazaro allontana Haas. Assalto finale degli uomini di Vanoli che guadagnano un corner.

90′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Haas in mischia raccoglie la sponda di Marianucci, la sua girata nel cuore dell’area batte Milinkovic-Savic

88′- Contropiede interessante per l’Empoli, Colombo al limite non si intende con Ekong.

87′- Colombo addomestica palla al limite premia l’inserimento di Haas, anticipato da Sosa.

86′- Vanoli opera l’ultimo cambio della gara: Dembele per Coco.

86′- Seghetti! uscita bassa con i tempi giusti del portiere azzurro su Zapata pronto a calciare a botta sicura.

85′- Cinque minuti più recupero a disposizione delle due squadre per cercare la vittoria, altrimenti i rigori decideranno l’avversario della Fiorentina.

83′- Ricci la scodella in area allontana Colombo, Grassi innesca la ripartenza degli azzurri.

82′- Ancora il duello tra i due, stavolta il difensore azzurro obbligato al cartellino giallo per fermare uno dei nuovi entrati granata.

79′- Njie punta De Sciglio all’altezza della linea di fondo, l’ex Juve guadagna la rimessa per gli azzurri.

78′- Proteste del pubblico granata per un presunto intervento ai danni di Ricci, Ghersini ben posizionato ha lasciato proseguire. Adesso l’inerzia della gara sembra essere dalla parte del Torino.

76′- Ennesima accelerazione di Ekong, chiuso dalla retroguardia granata.

74′- Ultimi cambi per gli azzurri: Viti e Gyasi per Tosto e Sambia.

73′- Pareggio del Torino, Ricci mette un pallone su secondo palo dove arriva Adams che di testa manda la sfera alle spalle del portiere azzurro.

71′- Zapata da dentro l’area, cerca il tiro respinto dalla retroguardia azzurra. Sugli sviluppi del corner uscita in tutta sicurezza di Seghetti.

69′- Ancora una bella copertura di Marianucci abile a disinnescare un cross proveniente dalla destra.

68′- Sambia per Colombo che viene anticipato, poi Marianini travolge Zapata all’altezza della linea mediana del campo.

67′- Doppio cambio per D’Aversa: Grassi e Colombo per Henderson e Pellegri.

66′- Spunto sulla destra di Pellegri che si libera di Maripan ma poi perde il passo favorendo l’intervento di Lazaro.

64′- Terzo ammonito nelle file del Torino, ne fa le spese Linetty.

63′- Njie ruba palla a De Sciglio serve in area Zapata che dribbla secco Marianucci e davanti a Seghetti lo grazia mettendo la palla a lato.

61′- Primo cambio anche per D’Aversa: Solbakken per Konate.

60′- Altro doppia sostituzione per il Torino: Njie e Ricci per Tameze e Karamoh.

59′- Punizione per l’Empoli guadagnata da Haas.

57′- Adesso sono gli azzurri che beneficiano di un corner, cross di Sambia respinto dalla difesa del Torino.

55′- Angolo per il Torino, palla scodellata nel cuore dell’area dove Linetty non trova la coordinazione per il tiro. Ghersini ravvisa un fallo in attacco dei granata. Si riparte con una punizione per gli azzurri della quale si incarica Seghetti.

53′- Preme con maggiore insistenza il “Toro”, sicuramente l’ingresso di Zapata ha conferito maggior peso all’attacco dei padroni di casa.

51′- Il destro di Sambia deviato dalla barriera sul fondo. Primo angolo in favore degli azzurri. Dalla bandierina Cacace sul secondo palo dove arriva Marianucci, il suo colpo di testa si perde sul fallo.

50′- Secondo giallo nelle file del Torino, ne fa le spese Coco per aver fermato fallosamente Ekong

48′- Pellegri servito in area da un educato suggerimento di Haas, va in spaccata obbligando all’intervento Milinkovic-Savic. Ma l’attaccante azzurro era in fuorigioco.

46′- Il Torino gioca il primo pallone della ripresa. Nell’intervallo ha operato un doppio cambio Vanoli: Sosa e Zapata per Walukiewicz e Gineitis.

2° Tempo

45′- Si va all’intervallo con l’Empoli in vantaggio sul Torino all’Olimpico. Decide al momento la rete messa a segno da Ekong su cross di Haas. Gli azzurri in formazione – largamente rimaneggiata – ha giocato con personalità e coraggio pressando molto bene senza mai concedere niente agli avversari, pungendo in avanti.

44′- Intercetta molto bene la sfera Henderson rimandando indietro il lancio di Maripan.

42′- Konate perde il duello con Coco finendo a terra, Ghersini ben posizionato lascia proseguire.

41′- L’ex Walukiewicz spende il primo giallo della gara per fermare l’imprendibile Ekong.

41′- Non è una partita ricca di emozioni ma gli azzurri hanno fatto qualcosa in più rispetto agli avversari. Vantaggio fin qui meritato per la truppa di D’Aversa.

39′- Ancora una bella chiusura di Marianucci su Karamoah. Si riparte con una rimessa laterale in favore del Torino.

37′- Coast to coast di Ekong che si porta al limite dell’area, poi purtroppo sbaglia tutto con un destro completamente sballato.

36′- Nuovo piazzato per i padroni di casa, stavolta nei pressi dell’out destro. Palla scodellata in area, allontana la difesa dell’Empoli.

35′- Punizione per il Torino affidato al destro di Coco ribattuto dalla barriera azzurra in fallo laterale.

33′- Pellegri va via a Linetty che lo stende, punizione per l’Empoli nella metà campo del Torino.

31′- Proteste vibranti del Torino per un intervento di Seghetti su Adams, qualche dubbio rimane per il contatto tra i due.

30′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la sblocca Ekong raccogliendo il cross di Haas e in maniera particolare colpisce la palla anticipando Walukiewicz mettendo la sfera alle spalle di Milinkovic-Savic

28′- Bella percussione di Ekong nella metà campo granata, cerca il dialogo con Haas ma il triangolo non si chiude.

27′- Punizione per il Torino affidato al destro di Lazaro con palla scodellata in area, allontana la difesa azzurra.

26′- Tosto perde il duello con Adams poi Marianucci chiude, il difensore azzurro eccede cercando di evitare il fallo laterale regalando fatalmente palla agli avversari.

24′- Ci prova con il sinistro Gineitis con palla a lato alla destra di Seghetti.

22′- Quando siamo alla metà del primo tempo ancora a reti inviolate fra Torino ed Empoli, fin qui non ci sono state occasioni da una parte e dall’altra. Azzurri fin qui apprezzabili per personalità e coraggio.

20′- Bella chiusura di Tosto che intercetta un’azione che poteva diventare pericolosa.

19′- Errori da una parte e dall’altra, prima di Linetty e poco dopo di Haas il suo lancio che intendeva servire Pellegri è troppo lungo.

18′- Combinazione Tameze-Adams ma il filtrante del centrocampista ex Verona è troppo lungo per il compagno.

16′- Rimessa laterale nella propria metà campo per il Torino.

14′- Manovra molto elaborata degli uomini di Vanoli, prova il cross Tameze la fa sua Seghetti in presa alta.

12′- Ancora spunto di un dinamico ed intraprendente Ekong, va via all’ex azzurro Walukiewicz poi scarica per Ekong. Il suo cambio di campo non trova sul fronte opposto Cacace.

10′- Pellegri va a disturbare il rinvio di Milinkovic-Savic deviando la sfera che comunque rimane tra i piedi dei difensori granata.

9′- Lungo lancio a cercare Pellegri anticipato da Maripan.

7′- De Sciglio anticipa Adams, poi l’attaccante scozzese del Torino finisce a terra. Secondo Ghersini l’intervento del difensore azzurro è regolare. Primo angolo della gara per i piemontesi.

6′- Gli azzurri dimostrano di essere in fiducia, vanno ad aggredire molto alti alla ricerca della palla. Inizio con personalità della squadra di D’Aversa anche questa sera con una formazione largamente sperimentale.

4′- Sull’altra sponda Adams manda la sfera sul fondo. Si riparte da Seghetti.

3′- Ekong si mette in proprio entra in area, da destra lascia partire un cross basso respinto dalla difesa granata, poi ci prova Konate ma anche il suo tiro si infrange sul muro difensivo del Torino.

1′- Pellegri – ex della sfida – gioca il primo pallone della sfida. Azzurri in completa divisa azzurra, Torino con la consueta ed iconica casacca granata e pantaloncini bianchi.

0′ – Formazione azzurra largamente rimaneggiata come previsto. Solo Henderson dentro tra gli attuali “titolarissimi”.

1° Tempo