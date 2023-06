Il Presidente Corsi, ed il DS Accardi, hanno rilasciato alcune dichiarazioni il giorno dopo la finale scudetto giocata dalla nostra formazione Under 15. Le parole sono state rilasciate unicamente al sito ufficiale di Monteboro, ricordando che Pianetaempoli.it era l’unica testata giornalistica locale presente ieri a Fermo.

“Per l’Empoli è un orgoglio quanto fatto ieri sera dall’Under 15 – ha commentato il Presidente azzurro Fabrizio Corsi -. Il risultato purtroppo non ci sorride ma resta la grandissima prestazione fatta dalla squadra contro un avversario forte come l’Inter. Una finale che avevamo conquistato con pieno merito, con un gruppo che durante tutto l’anno aveva dimostrato le proprie qualità, vincendo il proprio girone e arrivando all’ultimo atto senza aver mai perso. Vedere questi ragazzi giocare partite come quella di ieri mi ha emozionato e reso orgoglioso. Per la nostra società il settore giovanile è di primaria importanza e toccare con mano che abbiamo ragazzi con queste qualità, sia tecniche che umane, non ci fa che grandissimo piacere. Voglio complimentarmi con tutti i ragazzi, col mister, con i responsabili e con tutte quelle persone che lavorano attorno alla squadra e al settore giovanile intero per il grandissimo risultato raggiunto. Le finali, purtroppo, si possono anche perdere ma il valore dei calciatori e della squadra resta e da quello si deve ripartire. Le lacrime di ieri sera fanno parte, per quanto duro, di un percorso e anche le sconfitte servono a crescere. Non abbiamo vinto ma siamo secondi in Italia e con la consapevolezza che il tempo e il futuro sono dalla nostra parte. E di questo dobbiamo essere veramente tanto tanto orgogliosi”.

“Voglio fare i complimenti ai ragazzi dell’Under 15 – ha dichiarato il Direttore Sportivo azzurro Pietro Accardi – per lo straordinario percorso fatto in questa stagione. La finale di ieri sera non cancella una grandissima annata, dove la squadra era arrivata alla finale scudetto senza aver mai perso e dimostrando le proprie qualità su tutti i campi. Ho visto la partita contro l’Inter e sono orgoglioso di questi ragazzi per come l’hanno giocata, per come non hanno mollato davanti alle difficoltà e per quanto siano stati bravi ad arrivare ad un passo dal sogno. Purtroppo ieri sera gli episodi ci hanno condannato ma, ripeto, l’amaro epilogo non cancella quanto fatto. Oggi mi sento di abbracciare uno ad uno tutti questi ragazzi ma un pensiero particolare lo rivolgo a Verdone, non condannandolo assolutamente ma sottolineando come abbia avuto la forza, la personalità e il coraggio di battere un rigore pesantissimo in un momento delicato. Voglio fare i complimenti a tutti indistintamente, dai ragazzi al mister, allo staff, ai responsabili che hanno seguito questo gruppo e che hanno comunque raggiunto un risultato straordinario che rende orgoglioso tutto l’Empoli. Il percorso per loro è ancora lungo e sono sicuro che avranno tante occasioni per rifarsi”.