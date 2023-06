Uno dei nodi del mercato azzurro, anche se non riguarda direttamente le sorti delle prima squadra, è quello legato ad Antonio Buscè. Il tecnico della Primavera, campione d’Italia due anni fa, è ad un bivio ed al momento sul suo futuro c’è un punto interrogativo. Da Monteboro non arrivano notizie ufficiali nè verso la conferma nell’attuale ruolo, nè di andare verso un cambiamento. In tutto questo c’è un club professionistico che lo punta.

La Juve Stabia infatti starebbe prendendo informazioni e sarebbe intenzionata a valutare Buscè per la propria panchina. Da Castellamare fanno sapere che non andranno avanti con Novellino e che, appunto, il profilo di Buscè sarebbe uno di quelli che piacciono. Come detto si tratta di un bivio, e non è nemmeno la prima volta. Al di là delle volontà della società azzurra, la scelta la dovrà fare soprattutto Antonio, capendo se provare a fare il salto o, fare un ragionamento con Monteboro e creare un sodalizio ancor più duraturo in seno alla Primavera.