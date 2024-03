L’Inter sarà il prossimo avversario della squadra azzurra nella gara che si giocherà a pasquetta alle ore 20:45 a San Siro. Prosegue la preparazione della squadra di Simone Inzaghi con le molte assenze legate alle Nazionali. Carlos Augusto e Sensi lavorano a parte ma sono in recupero e tra mercoledì e giovedì dovrebbero rientrare in gruppo. Tempi più lunghi per Cuadrado e Arnautovic. Da capire le condizioni del difensore De Vrij che in Nazionale ha accusato un problema muscolare ed è già rientrato a Milano per gli esami. Nei primi giorni della settimana è attesa anche la sentenza del Giudice Sportivo su Acerbi, accusato di razzismo da Juan Jesus durante la partita con il Napoli. In caso di squalifica la difesa sarà composta dal trio Pavard-Bisseck-Bastoni.

Adesso tre giorni di riposo, gli allenamenti alla Pinetina riprenderanno mercoledì con i rientri anche dei vari Nazionali.