Si stanno giocando le gare delle varie Nazionali che vedono impegnati anche alcuni giocatori dell’Empoli. Ecco il dettaglio:

Razvan Marin con la Romania ha giocato venerdì 75 minuti nella gara amichevole contro l’Irlanda del Nord finita sul punteggio di 1-1. Martedì nuova amichevole contro la Colombia.

Jacopo Fazzini ha giocato gli ultimi 5 minuti nella Nazionale Under 21 nella vittoria contro la Lettonia valevole per la qualificazione al prossimo Europeo. Anche per lui martedì altro impegno contro la Turchia.

Stiven Shpendi ha giocato 80 minuti nell’Albania Under 21 contro la Finlandia terminata 0-0, gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei e martedì sarà di nuovo in campo contro la Svizzera.

Saba Goglichidze ha giocato 85 minuti nell’amichevole della Georgia Under 21 contro la Turchia e martedì tornerà in campo contro Gibilterra per una gara valida alle qualificazioni ai prossimi Europei.

Liberato Cacace ha giocato tutti i 90 minuti con la fascia di capitano nella gara della Nuova Zelanda contro l’Egitto valida per la Winsunited Cup.

Berseszynski e Walukiewicz sono rimasti in panchina con la Polonia che ha battuto 5-1 l’Estonia.

Il portiere Berisha ha saltato per infortunio la gara con la sua Albania contro il Cile.