Mancano ancora nove giornate da giocare prima della conclusione del campionato ma per alcune squadre è già tempo di iniziare a programmare la prossima stagione. Secondo quanto scritto stamani sulle pagine del Corriere dello Sport il Napoli starebbe pensando al difensore azzurro Ardian Ismajli. Addirittura si dice che il suo procuratore, Serxio Mezi, abbia già avuto diversi contatti con la società di De Laurentis per provare a impostare l’affare in vista di giugno. Anche da Napoli sui vari siti vicini alla squadra campana viene riportata la notizia. Ricordiamo che Ismajli fu portato a Spezia dall’attuale ds del Napoli Mauro Meluso.

Vedremo se sarà una delle tante voci di mercato senza fondamento oppure se effettivamente ci potrà essere un seguito nei prossimi mesi. Il giocatore, alla terza stagione con la maglia dell’Empoli, attualmente è ai box a causa di un infortunio muscolare.