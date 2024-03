EMPOLI 3 TERNANA

0

MARCATORI: 20st, 28st Ghizzani, 38st Perillo

EMPOLI: 1 Bernice, 2 Covelli(30st Perillo), 3 Battaglini(39st De Vita), 4 Olivieri(14st Hyka), 5 Poggi, 6 Conflitto, 7 Ciampelli(39st Lupoli), 8 Biondini, 9 Bruno(14st Lorenzi), 10 Isidori(14st Ghizzani), 11 Landi (39st Orlandi)

A disposizione: 12 Di Grazia, 13 De Vita, 14 Hyka, 15 Lorenzi, 16 Lupoli, 17 Orlandi, 18 Pucci, 19 Ghizzani, 20 Perillo

ALL. Lo Russo Stefano

TERNANA: 1 Baldassari, 2 Palombi(33st Pallucco), 3 Rosati(25st Bellagamba), 4 Cavalletti, 5 Camozzi(25st Fazi), 6 Angelucci, 7 D’Onofrio(38st Taglieri), 8 Iacovacci, 9 Ponziani(33st Inches), 10 Glandarelli, 11 Rosi(25st Pavese)

A disposizione: 12 Bonifazi, 13 Bellagamba, 14 Fazi, 15 Inches, 17 Morosi, 18 Pallucco, 19 Taglieri, 20 Pavese

ALL. Caccavalle Maurizio

ARBITRO: Matteo Magrini

Assistenti: Anzil, Diodati

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

Match molto complicato per l’Empoli che nel primo tempo fatica moltissimo ad arrivare con continuità dalle parti del portiere avversario. I più ispirati sono Ciampelli e Landi, proprio sui piedi di quest’ultimo capita la palla per il possibile vantaggio azzurro, ma dopo aver dribblato il portiere viene steso senza che l’arbitro ravvisi un fallo. L’Empoli si affida ai lanci dei propri difensori per pescare il compagno alle spalle degli avversari e in questo senso sia Poggi che Conflitto hanno svolto un buon lavoro, è mancata forse un po’ di cattiveria sotto porta. Partita molto intensa dove entrambe le squadre hanno mantenuto un pressing alto e sviluppato gioco principalmente sulle fasce. Nel secondo tempo il ritmo si alza e grazie ai cambi l’Empoli sblocca la partita al 20′ con Ghizzani, dopo un ottimo lancio dalla difesa chiude il triangolo con Landi e col sinistro ad incrociare batte il portiere. Dopo 8 minuti arriva il raddoppio sempre con Ghizzani, stavolta su calcio d’angolo approfitta di un’incomprensione tra portiere e difensore che si scontrano, la palla rimane li ed il primo ad arrivarci è il numero 19 azzurro. La Ternana a questo punto si butta in avanti per cercare il gol ma lascia ampi spazi agli attaccanti azzurri che non riescono però a concretizzare. Il definitivo 3-0 arriva ancora una volta su calcio d’angolo con Perillo che sfrutta la sponda di testa di un compagno e con la punta del piede insacca. Empoli che mantiene dunque il primo posto a pari merito con la Roma, vista la sconfitta della Fiorentina contro il Catanzaro, e sale a quota 51 punti. Il prossimo incontro sarà in trasferta contro la Salernitana.