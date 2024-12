La squadra di Paolo Zanetti prosegue la preparazione alla gara di domenica alle ore 15:00 con l’Empoli. Una partita fondamentale per gli scaligeri dopo tre sconfitte consecutive che hanno messo in bilico anche la posizione di Zanetti. La sensazione è che la partita di domenica possa essere decisiva per il suo futuro sulla panchina del Verona. Non sarà della partita il difensore Coppola per squalifica, probabile Dawidowicz come sostituto, mentre è in forte dubbio la presenza del centrocampista Duda. Si va verso la conferma della giovane rivelazione Belahyane, già nel mirino di alcune big.

Vista l’importanza della partita, la società ha imposto il silenzio durante questa settimana e non è sicura neanche la conferenza pregara del tecnico.