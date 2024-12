COPPA ITALIA PRIMAVERA SEDICESIMI DI FINALE, Mercoledì 04/12/2024 ore 13:00, Centro sportivo Petrolio, Vinci

EMPOLI 2 UDINESE 1

MARCATORI: 30′, 77 Akpa (E), 92′ Pejicic (U)

EMPOLI: 31 Viti, 3 Majdandzic, 6 Asmussen(71′ Blazic), 8 Bacciardi, 9 Akpa, 15 Falcusan(85′ Boldrini), 18 Lauricella(60′ Cesari), 33 Mannelli, 37 Antonini(60′ Rugani), 39 Baralla, 96 Orlandi

A disposizione: 43 Poggiolini, 10 Cesari, 14 Giacomazzi, 16 Boldrini, 17 Blazic, 27 Matteazzi, 40 Tavanti, 41 Busiello, 89 Campaniello, 91 Rugani, 99 Gravelo

ALL. Alessandro Birindelli

UDINESE: 1 Malusa, 5 Owusu, 8 Barbaro(71′ Demiroski), 12 Shpuza, 16 Bozza, 25 Olivo(71’Del Pino), 27 Cosentino, 29 Busolini, 45 Vinciati(56′ Conti), 70 El Bouradi, 92 Landolfo (56′ Pejicic)

A disposizione:81 Kristancig, 6 Demiroski, 10 Pejicic, 15 Polvar, 22 Del Pino, 32 Conti, 33 Dal Vi, 74 Marello, 77 Di Leva

ALL. Igor Bubnjic

Arbitro: Alessandro Recchia

Assistenti: Iuliano, Palermo

Ammoniti: 31′ Orlandi (E), 93′ Pejici (U)

Espulsi:

-Grande prestazione quest’oggi degli azzurri che hanno dominato la partita dall’inizio alla fine, peccato solo per quell’erroraccio finale che non consente a Viti di mantenere la porta inviolata dopo una prestazione superba. Oggi tanti ragazzi giovani in campo da ambo le parti ma sono stati sopratutto i ragazzi di Birindelli a mettersi in luce: uno su tutti Baralla. Prestazione veramente sontuosa del classe 2008 azzurro all’esordio assoluto con la Primavera, si è fatto trovare in ogni zona del campo ed assieme a Bacciardi ha orchestrato il possesso palla empolese. Bene anche l’altro 2008 all’esordio assoluto ovvero Antonini che ha fatto un paio di ottimi anticipi, non scontati in un ruolo delicato come il difensore centrale. Si è rivisto anche il vero Orlandi in campo, prestazione da 10 per il trequartista azzurro che si è sacrificato spesso e volentieri anche in difesa. Man of the match sicuramente Akpa-Chukwu che con la sua doppietta e le sue sgasate ha deciso la partita. Empoli che guadagna quindi il passaggio agli Ottavi di Coppa Italia Primavera ma avrà poco tempo per festeggiare perché domenica mattina si gioca di nuovo e l’avversario è niente di meno che la Roma in casa propria.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita

3′: Uscita bassa di Viti provvidenziale sull’imbucata del giocatore dell’Udinese

3′: Rischia la difesa dell’Empoli che si lascia scappare alle spalle il 70 dei friulani ed è costretta a fare fallo al limite dell’area

6′: Ottima pressione alta porta dagli azzurri che costringono l’avversario all’errore

8′: Tentativo di ripartenza veloce da parte dell’Empoli, fermato però da un fallo su Bacciardi

10′: Combinano Asmussen e Laruciella sulla fascia destra ma non riescono a liberarsi per il cross

11′: Ci prova Lauricella che rientra sul sinistro dalla destra e tenta la conclusione , centrale e bloccata dal portiere

12′: Si Libera benissimo Majdandzic in mezzo a due e mette un pallone dentro su cui arriva Akpa di testa ma in posizione di fuorigioco

15′: Ottima ripartenza innescata dal recupero palla di Bacciardi che poi lancia in profondità per Akpa che mastica un po’ troppo la conclusione

17′: Lancio lungo di Mannelli per Majdandzic che crossa fuori equilibrio ma il portiere manca la presa e favorisce il recupero di Akpa che non riesce però a trovare la porta

20′: Conclusione di Akpa ribattuta dalla difesa dopo una bella imbucata di Baralla

22′: Tuffo di Viti che evita il gol dopo una punizione battuta sotto la barriera dall’Udinese

25′. Rischia il giallo Bacciardi fermando Bozza avviato in ripartenza. Lo stesso Bozza poco dopo tenta una sforbiciata al volo da fuori area con il pallone che va fuori di poco

30′: GOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Lancio ungo di Mannelli dalla difesa per Majdandzic che lascia però il pallone all’accorrente Akpa, disattenta la difesa friulana e col destro l’attaccante azzurro non sbaglia

34′: Ottima idea di Bacciardi per il taglio di Akpa ma viene anticipato dall’uscita del portiere

37′: Punizione pericolosa battuta da Orlandi che costringe Malusa ad un super intervento

40′: Mischia su calcio d’angolo dove viene murata due volte la conclusione di Akpa, sul proseguo dell’azione tenta la conclusione da fuori Lauricella ma finisce lata sopra la traversa

43′: Su schema da calcio d’angolo prova la spizzata di testa Falcusan me senza inquadrare il bersaglio

45′: Su punizione tenta la girata al volo Asmussen ma senza successo

45′: Finisce il primo tempo !

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo

47′: Pressing subito alto dell’Empoli che nonostante il vantaggio vuole mantenere la linea alta

51′: Pallino del gioco per il momento in mano all’Empoli

52′: Grave errore dell’arbitro che non ravvisa una trattenuta piuttosto vistosa su Akpa-Chukwu lanciato a rete

53′: Grande risposta coi piedi di Viti su un tap-in da pochi passi di un giocatore friulano

55′: Punizione battuta veloce dall’Empoli con Majdandzic libero di crossare per la girata di Akpa, murata però dal difensore

56′: Nell’udinese fuori Landolfo dentro Pejicic e fuori Vinciati dentro Conti

60′:Combinazione super sulla sinistra tra Orlandi e Akpa che poi serve in area Asmussen che manca il gol per centimetri

60′: Nell’Empoli fuori Lauricella dentro Cesari, fuori anche Antonini dentro Rugani

64′: Punizione battuta de Paejicic che cerca la porta ma la palla finisce alta sopra la traversa

68′: Cross pericoloso di Orlandi su ripartenza ma nessuno riesce a sfruttarlo

71′: Ottima chiusura del difensore friulano sull’idea di Cesari per Akpa, ,l’Empoli guadagna un calcio d’angolo

71′: Nell’Udinese esce Barbaro dentro Demiroski e fuori Olivo dentro Del Pino. Nell’EMpoli fuori Asmussen dentro Blazic

74′: Empoli sempre pericoloso dalle parti di Malusa ma non riesce a chiudere la partita

75′: Ci prova Baralla da fuori ma non va, il centrocampista azzurro è finora autore di una prova eccezionale al suo esordio in primavera

76′: Rischia il pasticcio in uscita da dietro la difesa dell’Empoli ma arriva un provvidenziale Mannelli a recuperare e spazzare il pallone

77′: GOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI! Ancora Akpa a segno, recupera palla con aggressività sull’ultimo uomo dell’Udinese e a tu per tu con il portiere è glaciale.

78′: Nell’Udinese fuori Owusu dentro Polvar

80′: Inserimento da dietro di Baralla che quasi causa un autogol dei difensori bianconeri

84′: Conclusione al volo velleitaria da parte di Cesari, utile comunque per evitare ripartenza

85′: Nell’Empoli fuori Falcusan dentro Boldrini. Rischia la tripletta Akpa su un cross perfetto di Manelli l’attaccante azzurro non trova il tempismo giusto di testa

90′: Empoli che nonostante il doppio vantaggio continua ad attaccare

90’+1: Ancora Akpa a recuperare palla portando pressione ai difensori avversari, poi Orlandi fa una Magia e ne lascia indietro due con le sue finte ma poi non è preciso nella sua conclusione

90’+2: GOL DELL’UDINESE. Erroraccio di Boldrini che buca l’intervento e permette a Pejicic di segnare indisturbato

90’+4: Finisce la partita !