L’ex azzurro M’Baye Niang torna in Italia. Si è svincolato dal club marocchino Wydad Casablanca e questo pomeriggio ha trovato l’accordo con la Sampdoria in Serie B. Niang ritrova Pietro Accardi, ds blucerchiato con cui ha lavorato lo scorso anno a Empoli. L’attaccante fu uno dei protagonisti della rimonta azzurra con 6 gol molto importanti che si conclusero con la magica notte della gara con la Roma dove Niang siglò il gol decisivo per la salvezza azzurra al 93′.

Niang è atteso domani a Genova per la firma del contratto di sei mesi con opzione che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A.