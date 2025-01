E’ arrivato il primo vero momento critico e di difficoltà in questa stagione per la squadra azzurra con un solo punto conquistato nelle ultime cinque partite con dieci reti subite. Tanti, troppi, per chi aveva costruito un reparto solido nella prima parte di stagione. E alle porte un calendario terribile con Inter, Bologna, Juventus, Milan, Udinese e Atalanta. Se con Torino, Atalanta e Genoa erano arrivate tre sconfitte immeritate per quanto fatto vedere in campo, puniti da episodi anche sfortunati, nell’ultima con il Lecce l’Empoli ha sbagliato completamente l’approccio alla partita andando sotto di due gol dopo dieci minuti e rischiando di subire anche il terzo poco dopo con il tecnico D’Aversa che, nel dopo gara, si è assunto tutta la responsabilità della sconfitta. Una sconfitta in uno scontro diretto è ancora più grave.

Tra le cause di questo calo bisogna registrare la continua emergenza che deve fronteggiare la squadra da molti mesi ormai ( circa 7/8 giocatori fuori ogni partita) con pochissimi cambi a disposizione durante le partite e le varie voci di mercato da alcune settimane su alcuni componenti della rosa possono aver influito negativamente, su tutti il caso Fazzini. Alcune soluzioni dovrà trovarle Mister D’Aversa ma è ovvio che l’Empoli ha necessità di intervenire a gennaio ma sappiamo quanto la sessione invernale di mercato sia difficile. Per questo il Ds Gemmi dovrà lavorare con pazienza e molta inventiva per portare quei profili da Empoli utili per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo finale. Una classifica che sta peggiorando settimana dopo settimana e i punti di vantaggio sul terz’ultimo posto sono diventati due quando un mese fa erano arrivati addirittura a essere sette.

Come detto il rischio concreto, anche se nel calcio mai dire mai, è che nelle prossime settimane si possa rimanere fermi ancora a 20 punti visto il difficilissimo calendario che andrà ad affrontare l’Empoli ma l’errore più grande sarebbe quello di abbattersi. Ci abbiamo creduto lo scorso anno quando alla fine del girone di andata la situazione era disperata con tredici punti, figuriamoci se non dobbiamo crederci ora.