Sembrava che la loro parabola empolese fosse quantomeno discendente. In pochi avrebbero scommesso su un loro ritorno in auge dopo l’ultima stagione in prestito altrove. Tuttavia, Henderson e Haas sono tornati protagonisti a Empoli e si sono ritagliati, soprattutto nell’ultimo periodo, un ruolo importante nello scacchiere di D’Aversa. Sono due calciatori che a Empoli conosciamo bene sia dal punto di vista caratteriale che tecnico. Hanno sempre lavorato con grande dedizione e si sono rimessi in gioco con il nuovo allenatore, dimostrando di avere ancora tanto da dare a questa maglia.

Henderson ha giocato praticamente sempre ed è uno di quelli di cui D’Aversa si fida di più. Via via è entrato in competizione con il nuovo arrivo Anjorin, ma ha sempre dimostrato il suo valore quando è stato chiamato in causa. Lo scozzese ha qualità importanti, sia dal punto di vista tecnico che temperamentale. Il mister lo vede come classica mezzala, una mezzala che sa costruire gioco ma anche sporcare quello degli avversari. Una pedina preziosa, quasi indispensabile. A Lecce ha fatto una gara di sacrificio, correndo molto e facendo alcuni falli tattici che hanno spezzato il ritmo dei padroni di casa.

Haas è nell’ultimo periodo che ha trovato maggiore spazio. Ossia quando l’infermeria si è riempita e D’Aversa è passato dal 3-4-2-1 al 3-5-2. Se vogliamo lo svizzero “è ancora più mezzala di Henderson”, e ciò lo penalizza quando la squadra si schiera con due trequartisti dietro la punta. Haas è un calciatore che non può che essere apprezzato per le sue qualità, anche all’interno dello spogliatoio. Non è un caso che tutti gli allenatori succedutisi sulla panchina azzurra ne abbiamo sempre parlato bene. Adesso sembra un calciatore nuovo, che si è definitivamente gettato alle spalle le incertezze sulla sua condizione fisica.

L’Empoli e D’Aversa contano su di loro per questo campionato. Entrambi hanno dimostrato di saper voltare pagina, dopo alcune annate lontano da Empoli. E di essersi perfettamente integrati con il modo di giocare dell’allenatore abruzzese, molto esigente ma giusto nelle scelte. Se giocano, significa che hanno la sua stima al 100%. E sotto sotto noi tifosi, conoscendo Liam e Nicolas, conoscendo quanto siano in grado di dare a questa maglia sul piano temperamentale, ne siamo più che contenti.