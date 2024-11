Empoli e gli Empolesi hanno risposto presente, sostenendo la raccolta materiali per le popolazioni della comunità valenciana colpite da Dana. Tantissimo materiale è pronto a partire per la Spagna e nella prossima settimana procederemo a consegnare quanto donato, per sostenere quelle persone chiamate a rialzarsi dopo quanto successo, dando un aiuto concreto e immediato. Non avevamo dubbi ma i fatti ce lo hanno confermato: nel momento difficile, il popolo empolese ha fatto la sua parte!

Il nostro grande grazie va a tutti voi, a tutti quelli che hanno scelto di donare; inoltre un enorme ringraziamento va alla Misericordia di Empoli e ai suoi volontari che ci hanno aiutato a coordinare la raccolta e allo Scatolificio Rinascente che ci ha omaggiato delle scatole per inviare il materiale.

Grazie Empoli, insieme abbiamo aiutato Valencia!

Empoli Fc