Approfittando della pausa per la nazionali andiamo a sviscerare un po’ di notizie collaterali a più strettamente legate al calcio giocato. Andiamo a vedere, dopo le dodici giornate di campionato, quella che è la media delle presenze nei vari stadi italiani e scopriamo che, con grande piacere, il Castellani non è il solito fanalino di coda. Anzi, in questa virtualissima classifica, sarebbe pure centrare la salvezze.

Le presenza media registrata in questo avvio di stagione nel nostro stadio, dopo sei gare, è di 12.581 spettatori. Va detto, per onestà intellettuale che da Empoli sono già passate Fiorentina, Juve, Napoli ed Inter. Questo indubbiamente ha alzato la media rispetto ad altri campi. Soprattutto con Inter, Juve e Napoli siamo andati (abbonati compresi) sopra le quindicimila presenze, con la gara con la Juve ad essere in testa con 15.715 spettatori: nove in più (questi i dati) rispetto alla gara con l’Inter. La gara con meno spettatori è stata quella con il Monza.

Chi sta facendo “peggio” del Castellani? Come detto ci sono tre realtà che ad oggi hanno una media spettatori inferiore e si tratta di : Como (10.353), Venezia (10.893), Monza (11.796). Andando in cima alla classifica è l’Inter a dominare, i nerazzurri in casa registrano infatti ad oggi una media di 72.245 spettatori, segue il Milan con 71.568. La partita singola con più spettatori è stata ovviamente Inter-Milan con 75.366 spettatori paganti. La partita singola con il minor numero di spettatori è stata la già citata Empoli-Monza con 7.746 presenze.