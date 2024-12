Queste le parole del centrocampista azzurro, Liam Henderson, al termine della gara persa con il Milan. Vi anticipiamo il tutto in formato testuale, domani dalle 12 (per disposizioni della Lega) metteremo il video.

Cosa ne pensi delle parole di D’Aversa?

“È sempre difficile giocare contro il Milan, sono pieni di giocatori forti. Ci mancavano tanti giocatori a centrocampo fondamentali per noi, ma sono cose che succedono nel calcio e bisognare andare in campo per dare sempre il massimo”.

Cosa vi sta dando D’Aversa?

“Ci dà umiltà, ci dice di stare con i piedi per terra sia che perdiamo sia che vinciamo. Il pensiero è quello di salvarsi, essendo sempre positivi anche nei momenti difficili”.