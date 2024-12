Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti da San Siro nel confronto contro il Milan

VASQUEZ: 6 Poche le responsabilità del colombiano sui tre gol rossoneri. Un pizzico di reattività in più ci poteva stare ma non lo riteniamo colpevole. C’è nell’ordinario.

GOGLICHIDZE: 6 Ottimo primo tempo del georgiano che compie un paio di interventi notevoli. Cala nella ripresa.

MARIANUCCI: 6 Entra bene e si fa apprezzare per una chiusura su Camarda nel finale.

ISMAJLI: 5 Oggi non è stato monumentale ma una volta, e contro il Milan, ci può stare. Oltre ad alcune imperfezioni ha delle responsabilità sul primo e sul terzo gol.

VITI: 5,5 Sicuramente pesa sulla sua prestazione quella sorta di assist al contrario che propizia il raddoppio del Milan. Sono però diverse le chiusure da segnalare nel primo tempo. Nella ripresa fatica un po’ di più.

GYASI: 5 Oggi in grande difficoltà, sempre surclassato dagli avversari di riferimento. Sia Leao che Theo (certo, non gli ultimi arrivati) regalano all’ex Spezia un pomeriggio difficile.

ANJORIN: 6 Gara ampiamente sufficiente quella dell’inglese che si fa apprezzare nelle due fasi. Tra i pochi a reggere l’urto del centrocampo di casa.

ESPOSITO: 5,5 L’unica occasione che ha la spreca malamente con un tiro in curva.

HENDERSON: 5 Gara non positiva quella dello scozzese che non riesce praticamente mai a fare da collante, subendo sempre in fase di non possesso e creando poco quando dovrebbe smistare il gioco.

MALEH: 6 Si fa apprezzare per determinazione e concentrazione. Nel primo tempo lo si vede di più in fase difensiva, nella ripresa parte bene e colpisce una traversa piena. Tra i pochi a salvarsi.

PEZZELLA: 5 Giornata difficile, come per il compagno Gyasi che agisce dall’altra parte. Difficilmente la spunta contro Emerson Royal o contro Musah.

CACACE: 5,5 Entra con garra e fa due buone discese, ma poi è tutto li.

COLOMBO: 5,5 Lavora per la squadra dando il contributo alla fase di non possesso. Fa poco davanti con solo un colpo di testa. Sostituito nell’intervallo.

SOLBAKKEN: 5 Non fa niente di più di Colombo, anzi in fase difensiva è spesso in difficoltà.

PELLEGRI: 5,5 Prova ad impegnarsi e si sacrifica tornando a dar man forte. In avanti è praticamente sempre isolato.

EKONG: S.V.

MISTER D’AVERSA: 5,5 Quello di stasera lo potremmo definire il peggior Empoli visto fin qui. Ed in questo non diciamo certo una bugia anche se vanno considerate due attenuanti non da poco. La prima è quella relativa all’avversario, più forte e stasera in grande condizione. La seconda è quella si continua ad essere in emergenza e stasera – anche in virtù di una gara non mastodontica da parte di qualcuno – si sono viste le difficoltà. E’ il peggior passivo subito in stagione e sicuramente non c’è da far festa. Non c’è però nemmeno da gettare grandi croci e fare processi, ci poteva stare e se questo succede con questa classifica, si commenta ma si passa avanti…