La FIFA ha pubblicato le varie candidature per i premi dell’edizione 2024 del The Best Fifa Men’s 11 e tra i nomi c’è anche il giocatore azzurro Liberato Cacace.

Il riconoscimento per il giocatore arriva dopo che in estate è stato protagonista con la sua Nazionale, la Nuova Zelanda che ha vinto da capitano la Coppa d’Oceania contro Vanuatu ed è stato premiato come miglior giocatore del torneo. La Fifa seleziona infatti almeno un calciatore per ogni continente

In questa stagione con l’Empoli ha totalizzato 9 presenze servendo due assist.