Ci siamo, manca davvero poco. Tra non molto, da Ascoli Piceno, verranno svelati i calendari per la stagione 2026-2027 di Serie B. Conosceremo quindi quello che sarà il cammino dettagliato del nostro Empoli, con l’ovvia curiosità di sapere chi sarà il nostro primo avversario. Ricordiamo, anche se già detto in precedenza, che il primo incontro si terrà al Carlo Castellani.

ore 18:57 – Sala gremita, cresce la curiosità. Tra circa tre minuti inizierà la cerimonia. Speriamo che siano celeri nel svelare almeno la prima giornata.

ore 18:00 – Si apre la cerimonia sulle note di un dolce pianoforte, all’interno di un teatro lirico. Si parte con un giusto omaggio ad Ascoli, la città che ospita questo evento. Ascoli è una delle neopromosse che, dopo qualche anno di Serie C, ha ritrovato la cadetteria.

Ore 18:05 – Momento istituzionale sul palco con il presidente della Lega di Serie B, Paolo Bedin, il sindaco di Ascoli e il presidente dell’Ascoli Calcio.

ore 18:00 – Adesso spazio al film della passata edizione del campionato di Serie B, ma sale l’attesa e cresce la curiosità per quello che a noi interessa maggiormente: scoprire il cammino dell’Empoli e conoscere con chi inizieremo questa complicata stagione 2026-2027.

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