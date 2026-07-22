Attraverso i propri canali istituzionali, come ormai avviene da qualche anno, il club di Monteboro ha presentato la nuova prima maglia, quella che accompagnerà gli azzurri soprattutto nelle gare casalinghe della stagione 2026-2027. Una maglia diversa sotto diversi aspetti rispetto a quelle viste negli ultimi anni. La prima novità riguarda il colletto, che presenta una particolare forma a “becco di rondine”. L’altra è rappresentata dal ritorno del logo societario sul lato sinistro del petto, sopra il cuore, una scelta che, lo diciamo sinceramente, accogliamo con grande piacere. Accogliamo meno invece il fatto che i colori dello stesso “scudetto” non siano assolutamente quelli istituzioni ma riprendono i colori secondari della divisa. Dal punto di vista cromatico si nota una maglia che sfuma dal classico azzurro, con una tonalità a nostro avviso particolarmente riuscita, per poi scurirsi progressivamente nella parte inferiore, arrivando al nero.
Una soluzione che ricorda, pur con uno sviluppo inverso, la prima maglia realizzata da Kappa per l’Empoli nella stagione 2018-19. In quel caso, infatti, la divisa partiva da un blu molto scuro nella zona delle spalle e del collo, per poi degradare verso il classico azzurro nella parte bassa. L’elemento che, almeno a un primo impatto, lascia maggiormente perplessi – entrando inevitabilmente nel campo del gusto personale ma anche della tradizione – è rappresentato dal pantaloncino. Non richiama infatti né l’azzurro né il bianco, colori storicamente legati all’Empoli, ma presenta quel nero in continuità con la parte finale della maglia, con poi delle bordature giallo fluo, colore ripreso anche nei loghi. Volendo scherzare, il primo pensiero è che ricordi quasi il pantaloncino di un arbitro. Tra l’altro il giallo fluo, anche se più marcato – questo ha toni più dolci – non portò molto bene un paio di anni fa.
Nel comunicato ufficiale il club spiega che la nuova maglia nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione, con l’obiettivo di raccontare l’identità dell’Empoli attraverso un linguaggio estetico contemporaneo, capace di valorizzarne la storia e, allo stesso tempo, proiettarla verso il futuro.
«Un progetto che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici. La scelta di questa evoluzione cromatica rappresenta la volontà di raccontare una continua crescita, dove la tradizione diventa il punto di partenza per un’estetica essenziale ma distintiva. Il risultato è una jersey dal forte impatto visivo, capace di esprimere personalità dentro e fuori dal campo. Protagonista assoluto del progetto è l’iconico blu Empoli, che si fonde con il nero in una raffinata sfumatura, dando vita a una costruzione cromatica dinamica ed elegante. Un equilibrio visivo studiato per conferire profondità alla maglia e restituire un’immagine moderna, mantenendo intatto il forte legame con la storia e i valori del club.»
È evidente come, negli ultimi tempi, le tonalità più scure siano entrate sempre di più nell’identità visiva della società. Probabilmente anche il futuro andrà in questa direzione, con una presenza sempre più marcata di colori forti accanto al tradizionale azzurro. Come sempre accade quando viene presentata una nuova maglia, sarà poi il tempo a farci abituare alle novità. E, naturalmente, entra in gioco anche la soggettività dei gusti. Un altro elemento che salta all’occhio riguarda gli sponsor. Se la scritta di Computer Gross mantiene sostanzialmente le stesse proporzioni, il co-sponsor Kuhner aumenta sensibilmente le proprie dimensioni, occupando buona parte della superficie orizzontale della maglia. Comprendiamo perfettamente le esigenze commerciali, anche se, dal punto di vista puramente estetico, l’impatto non convince per niente. Resta sulla spalla l’altro sponsor, Sammontana. A presentare la maglia, nella prima immagine istituzionale, troviamo Degli Innocenti al centro con poi Saporti e Magnino alla sua destra, Biondini e Seghetti alla sua sinistra.
Per il momento ci fermiamo alla presentazione della prima maglia, che con ogni probabilità farà il suo esordio nella prima gara ufficiale della stagione, quella del 17 agosto contro il Pisa. Non è però da escludere che possa essere indossata già in una delle prossime amichevoli estive. Questa maglia, per quanto riguarda la formazione Under 17, si potrà fregiare anche dello Scudetto dei Campioni D’Italia. Il 4 Agosto conosceremo la seconda divisa.
logo Kuhner messo male male però eh..
negli altri anni era meno invadente il secondo sponsor messo sotto il marchio del produttore della maglia
Brutta copia della jersey 2018-19 (brutta anche quella) con l’azzurro che presto sfumava nel blu… qui addirittura si parla di nero… se i calzoncini saranno quelli ufficiali, sembrano neri con gli inserti gialli fluo (come gli arbitri).
Mah.
Credo che anche per queste, se facessimo fare al marketing americano, non potrebbero fare di peggio
Alla prima occhiata distratta non mi piace la contemporaneità del doppio sponsor sul petto uno sopra l’altro.
L’anno scorso si aletrnavano tra casa e trasferta.
Poi per altri commenti aspetto altre foto.
Finalmente un completo decente ,
Non wow ma decente
Mamma mia la monnezza
chi è quel laureato alla Bocconi che ha concepito questa semplicissima maglia che un sa di nulla..ma basta con questa Kappa da mercato pakistano..voto 4
Redazione, la maglia Kappa che ricordate voi è ricordo anch’io fu della stagione 2018-19 e non della 2017-18.
Nel 2017-18 (quella della coppia “Donnaputo”) la jersey era bellissima e pulita
Apprezzo i pantaloncini neri, ricordano l’Empoli 2002/2003. Così però sono orribili. Sembra che si siano pisc.iati e ca.ga.ti addosso
A me garbano parecchio
Anche a me mi garbano, e di morto anche!!
Parecchio meglio dei troiai dell’ ultim’ anni.
m’ importa una sega della maglia….
vorrei dei giocatori validi per fare un campionato tranquillo….
Kit inguardabile, i pantaloncini non ci incastrano nulla con la maglia. Basta Kappa!
Ma poi lo stemma nero perché mai?
Ma l azzurro dov’è?
Perché le maglie degli ultrà sono azzurre??????
io ho paura della terza maglia
Non mi entusiasma.
Ma purtroppo nel calcio moderno, tra le altre nefandezze, ci sono pure le maglie che cambiano tutti gli anni, quelle da trasferta, la terza maglia, le scritte pubblicitarie, i motivi cromatici, i colori traditi……
A me piace.
Stemma nero figo.NOn fate i vecchi, sono i dettami moderni.
Sara´ma io quando vero il nero sul pantaloncino dell empoli mi gaso. sarà perche ho iniziato a tifare Empoli nel 2001 quando c´era baldini allenatore . Quell empoli ha fatto la storia ci sta tenerlo ogni tanto . L´Importante si faccia una squadra a modo perchè la piazza lo merita.
Negli anni 70, per diversi campionati, l’Empoli ha avuto i pantaloncini neri (anche calzettoni neri con bordo azzurro).
Rispetto a quella bellissima di 1 anno fa, e bellissima era anche la seconda…. quest’anno non mi piace, sia per i due sponsor sia perché sembra un’accozzaglia tra delle maglie già viste….
Ma c’è qualcosa che vi va bene?!
I tempi cambiano, modernizzatevi pure voi, perché onestamente avete stancato e non poco
È caldo, andate al mare e non pensate al calcio su
Maglia blu con finale e nero e sponsor. Sipario, applausi. Fanno vomitare come quelle degli ultimi anni. Ma c’è davvero chi riscote pe falle così sciape e brutte?? mah…
Peggio dello scorso anno potevamo fare soltanto quest’anno e in parte ci siamo riusciti alla grande. P E non lo dice chiaramente ma i pantaloncini fanno cac are. Ma come si fa a partorire un simile aborto??? La maglia non una delle peggiori viste ma neanche da dire decente. Doppio sponsor davanti davvero brutto… Colori che ahimè non sono più l’azzurro ma ormai siamo traghettati sul blu navy da qualche anno senza che nessuno dica qualcosa. I pantaloncini osceni… come ha scritto qualcuno sembra che si studino queste porcate anno dopo anno.
No, quelle di un anno fa erano bellissime, tra le più belle, oggi una scopiazzata di maglie già viste…. ovviamente nel sua tonalità peggiore