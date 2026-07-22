Attraverso i propri canali istituzionali, come ormai avviene da qualche anno, il club di Monteboro ha presentato la nuova prima maglia, quella che accompagnerà gli azzurri soprattutto nelle gare casalinghe della stagione 2026-2027. Una maglia diversa sotto diversi aspetti rispetto a quelle viste negli ultimi anni. La prima novità riguarda il colletto, che presenta una particolare forma a “becco di rondine”. L’altra è rappresentata dal ritorno del logo societario sul lato sinistro del petto, sopra il cuore, una scelta che, lo diciamo sinceramente, accogliamo con grande piacere. Accogliamo meno invece il fatto che i colori dello stesso “scudetto” non siano assolutamente quelli istituzioni ma riprendono i colori secondari della divisa. Dal punto di vista cromatico si nota una maglia che sfuma dal classico azzurro, con una tonalità a nostro avviso particolarmente riuscita, per poi scurirsi progressivamente nella parte inferiore, arrivando al nero.

Una soluzione che ricorda, pur con uno sviluppo inverso, la prima maglia realizzata da Kappa per l’Empoli nella stagione 2018-19. In quel caso, infatti, la divisa partiva da un blu molto scuro nella zona delle spalle e del collo, per poi degradare verso il classico azzurro nella parte bassa. L’elemento che, almeno a un primo impatto, lascia maggiormente perplessi – entrando inevitabilmente nel campo del gusto personale ma anche della tradizione – è rappresentato dal pantaloncino. Non richiama infatti né l’azzurro né il bianco, colori storicamente legati all’Empoli, ma presenta quel nero in continuità con la parte finale della maglia, con poi delle bordature giallo fluo, colore ripreso anche nei loghi. Volendo scherzare, il primo pensiero è che ricordi quasi il pantaloncino di un arbitro. Tra l’altro il giallo fluo, anche se più marcato – questo ha toni più dolci – non portò molto bene un paio di anni fa.

Nel comunicato ufficiale il club spiega che la nuova maglia nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione, con l’obiettivo di raccontare l’identità dell’Empoli attraverso un linguaggio estetico contemporaneo, capace di valorizzarne la storia e, allo stesso tempo, proiettarla verso il futuro.

«Un progetto che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici. La scelta di questa evoluzione cromatica rappresenta la volontà di raccontare una continua crescita, dove la tradizione diventa il punto di partenza per un’estetica essenziale ma distintiva. Il risultato è una jersey dal forte impatto visivo, capace di esprimere personalità dentro e fuori dal campo. Protagonista assoluto del progetto è l’iconico blu Empoli, che si fonde con il nero in una raffinata sfumatura, dando vita a una costruzione cromatica dinamica ed elegante. Un equilibrio visivo studiato per conferire profondità alla maglia e restituire un’immagine moderna, mantenendo intatto il forte legame con la storia e i valori del club.»

È evidente come, negli ultimi tempi, le tonalità più scure siano entrate sempre di più nell’identità visiva della società. Probabilmente anche il futuro andrà in questa direzione, con una presenza sempre più marcata di colori forti accanto al tradizionale azzurro. Come sempre accade quando viene presentata una nuova maglia, sarà poi il tempo a farci abituare alle novità. E, naturalmente, entra in gioco anche la soggettività dei gusti. Un altro elemento che salta all’occhio riguarda gli sponsor. Se la scritta di Computer Gross mantiene sostanzialmente le stesse proporzioni, il co-sponsor Kuhner aumenta sensibilmente le proprie dimensioni, occupando buona parte della superficie orizzontale della maglia. Comprendiamo perfettamente le esigenze commerciali, anche se, dal punto di vista puramente estetico, l’impatto non convince per niente. Resta sulla spalla l’altro sponsor, Sammontana. A presentare la maglia, nella prima immagine istituzionale, troviamo Degli Innocenti al centro con poi Saporti e Magnino alla sua destra, Biondini e Seghetti alla sua sinistra.

Per il momento ci fermiamo alla presentazione della prima maglia, che con ogni probabilità farà il suo esordio nella prima gara ufficiale della stagione, quella del 17 agosto contro il Pisa. Non è però da escludere che possa essere indossata già in una delle prossime amichevoli estive. Questa maglia, per quanto riguarda la formazione Under 17, si potrà fregiare anche dello Scudetto dei Campioni D’Italia. Il 4 Agosto conosceremo la seconda divisa.