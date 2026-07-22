Anche Antonio Candela, uno degli ex della passata stagione, sembra destinato a trovare presto una nuova sistemazione. Il laterale, rientrato allo Spezia dopo la conclusione del prestito all’Empoli, sarebbe infatti finito nel mirino del Südtirol. Al momento non ci sono ancora ufficialità, ma secondo quanto racconta Radio Mercato la trattativa sarebbe ben avviata e potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.

Candela era arrivato in azzurro nel corso della finestra di mercato di gennaio proprio dallo Spezia, trovando fin da subito un impiego importante. Sia Alessio Dionisi che, successivamente, Fabio Caserta hanno fatto spesso affidamento su di lui, tanto che dal suo arrivo ha saltato soltanto una gara, quella vinta al “Castellani” per 4-2 contro il Pescara. Nelle ultime tre partite della stagione, inoltre, è stato sempre schierato dal primo minuto, a conferma della fiducia che lo staff tecnico riponeva nelle sue qualità. Il bilancio della sua esperienza empolese, però, resta nel complesso al di sotto delle aspettative. Candela non è riuscito a lasciare un ricordo particolarmente significativo, alternando qualche prestazione positiva a diverse uscite opache. Un rendimento che ha spinto l’Empoli a non esercitare il diritto di riscatto, nonostante la cifra pattuita con lo Spezia fosse tutt’altro che proibitiva.

Se il trasferimento al Südtirol dovesse concretizzarsi, Candela ritroverà gli azzurri da avversario nel prossimo campionato di Serie B.