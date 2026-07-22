Dopo un lungo periodo senza sviluppi ufficiali, arrivano novità sul fronte del progetto legato al nuovo Castellani. L’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa ha deciso di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) il piano presentato dall’Empoli FC per la realizzazione del nuovo parcheggio nell’area di Serravalle, un intervento dal valore di oltre 2,2 milioni di euro. Si tratta di un passaggio significativo che consente all’iter di avanzare più rapidamente, pur senza eliminare gli obblighi a carico della società. L’autorizzazione, infatti, è subordinata al rispetto di numerose prescrizioni formulate dagli enti competenti, tra cui ARPAT, Azienda USL Toscana Centro e Acque.

Particolare attenzione dovrà essere riservata agli aspetti ambientali, considerando che il parcheggio sorgerà in un’area interessata da un procedimento di bonifica ancora in corso. Prima di procedere con i lavori sarà quindi necessario adottare tutte le misure previste per evitare rischi di contaminazione, soprattutto in relazione alla tutela della falda idrica e dei vicini pozzi destinati all’approvvigionamento dell’acqua potabile. Il progetto prevede inoltre che l’area possa svolgere una funzione di laminazione delle acque durante eventi meteorologici eccezionali, rendendo indispensabili specifici sistemi di protezione e isolamento. Se ARPAT e Acque hanno espresso un parere favorevole con prescrizioni, più prudente è stata invece la valutazione dell’ASL, che ha ritenuto la documentazione presentata finora non ancora del tutto esaustiva sotto il profilo della tutela della salute pubblica. Nelle prossime fasi progettuali saranno quindi richiesti al club ulteriori approfondimenti, in particolare sugli impatti acustici, sulle misure per limitare il surriscaldamento dell’area attraverso materiali e alberature adeguate e sulla sicurezza dei percorsi destinati a pedoni e ciclisti.

Nonostante le condizioni imposte dagli enti coinvolti, il via libera all’esclusione dalla VIA rappresenta un passaggio importante per il cronoprogramma dell’intervento e restituisce slancio al progetto di riqualificazione dell’area dello stadio. Una notizia che assume ancora più rilievo in una fase in cui resta aperto anche il tema dell’ingresso di nuovi investitori nella compagine societaria dell’Empoli FC.