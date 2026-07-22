Potrebbe essere vicino ai saluti il centrocampista danese Ank Asmussen. Stando a quanto raccolto nelle ultime ore, il classe 2005 sarebbe infatti vicino al trasferimento in Serie C, al Pineto. Ricordiamo che Asmussen era rientrato quest’estate dal prestito al Ghiviborgo, dove però non aveva trovato particolare spazio. Arrivato nel mercato di gennaio, ha collezionato soltanto quattro presenze, tutte concentrate nelle prime cinque partite dopo il suo approdo. Successivamente non è più stato impiegato.

Asmussen è regolarmente in ritiro con il gruppo allenato da Guido Pagliuca e ieri è sceso in campo nell’amichevole disputata contro il Castelfiorentino. Quella potrebbe essere stata l’ultima apparizione in maglia azzurra del centrocampista danese, che nei prossimi giorni dovrebbe iniziare la sua nuova avventura con il Pineto. L’ufficialità dell’operazione, salvo sorprese, non dovrebbe tardare ad arrivare.