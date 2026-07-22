Sembrano trovare ulteriori conferme le indiscrezioni emerse nella giornata di ieri riguardo al possibile addio di Gerard Yepes. L’anticipazione, lanciata dai colleghi de Il Resto del Carlino – ai quali va riconosciuta la paternità della notizia – sta infatti prendendo sempre più consistenza, con il Cesena che appare vicino a definire l’operazione con l’Empoli. Ovviamente non siamo ancora ai crismi dell’ufficialità e nel mercato tutto può cambiare, ma la sensazione è che nelle ultime ore la trattativa abbia imboccato la strada giusta per arrivare alla conclusione. Una notizia che sorprende, anche perché fino a questo momento il nome di Yepes non era mai stato accostato ad altre società. Anzi, la convinzione era quella di ritrovarlo tra i punti fermi del nuovo Empoli targato Pagliuca.

A rafforzare questa impressione ci sono poi alcuni indizi. Il centrocampista spagnolo ieri non è sceso in campo nell’amichevole contro il Castelfiorentino, rimanendo in borghese per tutta la durata della gara. Ufficialmente non c’è alcun collegamento con il mercato, ma non è passato inosservato il lungo colloquio avuto in tribuna con il direttore sportivo Fabio Artico. Cosa si siano detti i due non è dato saperlo, ma quelle sensazioni che spesso accompagnano chi segue quotidianamente le vicende azzurre portano inevitabilmente in quella direzione. Un altro elemento, seppur più interpretativo, riguarda la scelta della fascia da capitano, affidata ufficialmente a Luca Magnino. Se Yepes fosse stato considerato una delle colonne portanti del nuovo progetto, anche per personalità e leadership, avrebbe probabilmente rappresentato uno dei candidati naturali a ricoprire quel ruolo.

La giornata di oggi, o al più tardi le prossime, dovrebbe raccontare qualcosa di più su una vicenda che sembra ormai ben avviata. Yepes, arrivato la scorsa estate dalla Sampdoria, chiuderebbe così la sua esperienza in azzurro dopo una stagione dai due volti: prestazioni spesso convincenti alternate ad altre meno brillanti, ma con un aspetto che non è mai mancato, quello dell’impegno. Lo spagnolo è stato infatti uno dei calciatori che, al di là del rendimento, ha sempre dato l’impressione di mettere in campo anima, carattere e grande disponibilità al servizio della squadra.