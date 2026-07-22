Sembrano trovare ulteriori conferme le indiscrezioni emerse nella giornata di ieri riguardo al possibile addio di Gerard Yepes. L’anticipazione, lanciata dai colleghi de Il Resto del Carlino – ai quali va riconosciuta la paternità della notizia – sta infatti prendendo sempre più consistenza, con il Cesena che appare vicino a definire l’operazione con l’Empoli. Ovviamente non siamo ancora ai crismi dell’ufficialità e nel mercato tutto può cambiare, ma la sensazione è che nelle ultime ore la trattativa abbia imboccato la strada giusta per arrivare alla conclusione. Una notizia che sorprende, anche perché fino a questo momento il nome di Yepes non era mai stato accostato ad altre società. Anzi, la convinzione era quella di ritrovarlo tra i punti fermi del nuovo Empoli targato Pagliuca.
A rafforzare questa impressione ci sono poi alcuni indizi. Il centrocampista spagnolo ieri non è sceso in campo nell’amichevole contro il Castelfiorentino, rimanendo in borghese per tutta la durata della gara. Ufficialmente non c’è alcun collegamento con il mercato, ma non è passato inosservato il lungo colloquio avuto in tribuna con il direttore sportivo Fabio Artico. Cosa si siano detti i due non è dato saperlo, ma quelle sensazioni che spesso accompagnano chi segue quotidianamente le vicende azzurre portano inevitabilmente in quella direzione. Un altro elemento, seppur più interpretativo, riguarda la scelta della fascia da capitano, affidata ufficialmente a Luca Magnino. Se Yepes fosse stato considerato una delle colonne portanti del nuovo progetto, anche per personalità e leadership, avrebbe probabilmente rappresentato uno dei candidati naturali a ricoprire quel ruolo.
La giornata di oggi, o al più tardi le prossime, dovrebbe raccontare qualcosa di più su una vicenda che sembra ormai ben avviata. Yepes, arrivato la scorsa estate dalla Sampdoria, chiuderebbe così la sua esperienza in azzurro dopo una stagione dai due volti: prestazioni spesso convincenti alternate ad altre meno brillanti, ma con un aspetto che non è mai mancato, quello dell’impegno. Lo spagnolo è stato infatti uno dei calciatori che, al di là del rendimento, ha sempre dato l’impressione di mettere in campo anima, carattere e grande disponibilità al servizio della squadra.
Io nn mi strappo i capelli.. Altri sold che entrano
… peccato che ne va trovato un’altro perlomeno come lui.
Uno che ha fatto un gol e un assist in 32 partite non c’è da strapparsi i capelli. Il problema é che parte un titolare e che vendiamo l’ennesimo giocatore
Per me lui e Ghion insieme sono stati responsabili per il 50% del buco nell’acqua fatto dall’Empoli nella scorsa stagione.
Con un centrocampista fisico come Magnino sin da subito, al posto di uno dei due, le cose probabilmente sarebbero andate diversamente, se ricordate per tutta l’estate venne cercato un centrocampista fisico di stazza, senza trovarlo.
Forse aveva senso trattenerlo quest’anno per provarlo insieme a Magnino già in rosa, ma se resterà solo una curiosità, non credo che qualcuno si strapperà i capelli per questo.
Bravo Artico, finalmente una mossa sensata. L’errore è stato prenderlo ad agosto. Come si può pensare di acquistare un centrocampista lento, alto appena un metro e settanta, per di più proveniente da una squadra retrocessa sul campo in Serie C con quella maglia da ciclisti? E c’era persino chi sosteneva fosse il miglior regista della Serie B. ¡Ándale, ándale!
si ok.. non c’è da strapparsi i capelli, ma ricordiamoci che li vende tutti…. Under 17, primavera e prima squadra, quindi come sappiamo non ci sono più soldi in tasca, al momento solo calcio mercato in uscita… calciomercato in entrata al momento solo 1, Distefano, che personalmente ho visto giocare solo una volta, quindi non lo posso giudicare, ma solo il campo e il tempo lo faranno… penso che non lo possiamo giudicare in due tre partite. Poi si arriva a fine agosto e prendono altri bubboni, se non si danno una mossa nel chiudere qualche trattativa per qualche giocatore valido per la categoria..
A me va benissimo e non mi strappo i capelli, ma non voglio ritrovarmi Belardinelli titolare. Quello non lo accetto.
Esce Yepes, prendi Bandinelli (perfetto per il centro sx con Mangino centro destra) e un altro giovane ma di gamba. Belardinelli, al massimo massimo può rimanere come panchinaro.
Manca sempre un forte regista che non è Degli Innocenti
Belardinelli non è peggio di Yepes