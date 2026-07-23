La notizia, per essere sinceri, è di ieri ma avevamo carne al fuoco più interessante. Matteo Lovato è ufficialmente un giocatore del Padova. Non c’erano particolari dubbi sul fatto che l’ex capitano non potesse ritornare a vestire l’azzurro, e su queste pagine già nei primi giorni di giugno avevamo scritto che il Padova rappresentava più di una possibilità.

I patavini hanno ambizione e si sono assicurati uno dei difensori più importanti per il prossimo campionato di serie B. Oltretutto per Lovato questo è un ritorno a casa, essendo lui di Monselice ed avendo fatto nel Padova le giovanili, oltre che l’esordio tra i professionisti. Ritroveremo quindi Matteo come avversario nella prossima stagione.