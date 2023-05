Ancora novanta minuti da giocare e poi la stagione 2022/23 andrà agli archivi. Un’altra stagione memorabile. Vediamo chi ad oggi è stato maggiormente impiegato da mister Zanetti nel corso di questa stagione. Al primo posto, con i suoi 3168 minuti giocati c’è Sebastiano Luperto, il vice capitano. Il “Lupo” in questa stagione è cresciuto davvero tanto dimostrando affidibilità e precisione; una garanzia per il futuro.

Al secondo posto di questo speciale podio troviamo un giocatore che difficilmente resterà in azzurro ma che, come Luperto, ha davvero dimostrato grande valore. Con 2954 minuti in campo parliamo di Fabiano Parisi. Chiude il terzetto dei più impiegati in stagione, nonostante anche una discreta assenza, il portierone Guglielmo Vicario con 2820 minuti. Sopra i 2000 minuti troviamo anche Marin, Bandinelli ed Ismajli. Tonelli ed Ekong i meno utilizzati con soltanto 18 minuti a testa.