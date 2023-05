Potrebbe non essere arrivato all’addio il rapporto tra l’Empol ed Akpa Akpro. Anche se il prestito secco riporterà immediatamente l’ivoriano nelle fila della Lazio, da Monteboro si dovrebbe provare a convincere biancocelesti e giocatore alla prosecuzione. Il valore di Akpa ormai lo abbiamo sciorinato in tutte le salse, e soprattutto in questo nuovo modulo sembra poter dare ancora di più.

Come scritto qualche giorno fa, da Roma si vorrebbe adesso dare una chanche al giocatore, ma va da se che le medesime garanzie che avrebbe ad Empoli non ci saranno con Sarri. In questo anche un asse di mercato che si potrebbe aprire tra Formello e via dei Pianezzoli, con gli aquilitti ad essere molto interessati ad almeno tre gioiellini azzurri. Il cartellino di Akpa da questo punto di vista potrebbe essere moneta utile per Lotito. La sensazione però è che molto dipenderà anche dalle considerazioni e dalle motivazioni del giocatore.

Difficile capire quella che potrebbe essere una valutazione specifica per Akpa, il sito specializzato “transfmarket” si posizione sul milione e mezzo ma crediamo che la Lazio la valuti qualcosa in più.