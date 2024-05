E’ stato diramato il bollettino del Giudice Sportivo e notiamo che nei confronti dell’Empoli è stata usata una mano molto pesante. Andiamo per gradi. Alberto Grassi (che già per il giallo rimediato in campo sarebbe andato in squalifica) si vede commissionare tre giornate ed una multa da 10 mila euro. Grassi, espulso nella panchina, sarebbe reo di aver rivolto all’arbitro espressioni gravemente offensive con tono minaccioso. Offese reiterate anche verso gli altri ufficiali di gara.

Cinque le giornate prese dal DS Pietro Accardi. Per Accardi si aggiunge anche una multa da 15000 euro. Nel referto si legge: per aver, a fine gara, rivolto all’arbitro espressioni gravemente insultanti. Successivamente, nel tunnel che porta agli spogliatoi, tentava di aggredire fisicamente il direttore di gara, rivolgendogli espressioni minacciose e gravemente offensive. Atteggiamento reiterato anche con un assistente.

Squalificato fino al 30 giugno anche il responsabile della comunicazione, Luca Casamonti. Per lui si scrive che al termine della gara, nel tunnel che porta agli spogliatoi, avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli ufficiali di gara, ai quali rivolgeva espressioni minacciose e gravemente offensive.

Squalificati per una giornata, sempre per aver espresso offese nei confronti dell’arbitro, due elementi dello staff: Gabriele Stoppino e Federico Barni