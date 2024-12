Nella giornata di ieri il Sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha tenuto la conferenza stampa di fine anno dedicata ai primi sei mesi di lavoro facendo il punto su tanti temi tra i quali lo Stadio Castellani.

L’annuncio del sindaco in merito è di tenere la Conferenza dei servizi a inizio 2025.

“Non ho preoccupazioni in particolare sulle questioni emerse, in questi mesi c’è stato un intenso lavoro di tutti gli uffici con l’aiuto del professor Orso incaricato del Supporto al Rup, per portare gli aspetti tecnici in Conferenza e arrivare preparati”. Quando è stata estrapolata dal mio intervento in Consiglio comunale la frase ‘non abbiamo fretta’, non è certo da intendere come tiepidità verso il tema dello stadio. Vuol dire che si fa un passo alla volta e che ogni questione verrà affrontata: abbiamo detto dove migliorare il progetto e renderlo il più integrato possibile alla città. Anzi, il percorso va avanti in modo chiaro e ordinato. Vogliamo si faccia il nuovo stadio e lo si faccia per bene. Vedo con favore la proposta di riqualificazione dello stadio perché un investimento da 55 milioni non è qualcosa che il Comune può fare, neppure se fossero 40 o 30 visto che il bilancio dell’intero ente è di circa 37 milioni. Lo strumento del project l’ho sempre indicato come la soluzione migliore. Con l’Empoli Fc c’è un dialogo buono e registro anche da parte del proponente la disponibilità per fare andare avanti il percorso, con le correzioni necessarie per migliorare l’intervento per il bene di tutto il quartiere e di tutta Empoli . Molte delle questioni più grandi sono condivise e aspetti tecnici sono risolvibili, sarei preoccupato solo se ci fossero in discussione temi importanti, come ad esempio dove si mette le società della sottomaratona”.

Resta da discutere la questione dell’esenzione Imu:

“L’Empoli ha posto il tema dell’esenzione dei tributi come consentito dalla legge sugli stadi, io come ho detto in consiglio l’esenzione IMU per tutto quello che riguarda parte commerciale lo vedo difficilmente fattibile dal punto di vista amministrativo e non mi convince“