Il difensore azzurro, Mattia Viti, premiato come migliore in campo, ha parlato in conferenza stampa nel dopo gara con la Fiorentina

Complimenti Mattia per la prestazione, premiato come migliore in campo. Al tuo ritorno in azzurro, nel giorno della presentazione, si diceva che gli ultimi due anni, forse anche te, ti saresti aspettato qualcosa in più, ecco la maglia azzurra quel qualcosa in più sembra che te lo stia dando.

“La maglia azzurra mi riempie di gioia, ne parlavo con il procuratore, mi ha detto che l’unica cosa che non mi ha dato è il potere di camminare sull’acqua. E’ la squadra in cui sono cresciuto e darò sempre il massimo. Con questa maglia ho un legame particolare”.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

“Se si fa punti per come la vedo io è sempre mezzo pieno, ci dà consapevolezza e tutti questi risultati fanno bene. Prima parlavo con capitan Grassi e dobbiamo rimanere umili, è un attimo…”.

Lavorate bene in settimana perché è stato un finale di gara in crescendo

“Siamo partiti con un po’ di timore, ansia poi nel secondo tempo abbiamo tirato fuori qualcosa in più. Abbiamo la fortuna che chi non gioca durante la settimana tiene ritmi alti. E questo ti dà una mano alla lunga”.

Cosa le ha impressionato della Fiorentina?

“Al di là dei nomi, hanno tanta qualità soprattutto nel pacchetto offensivo. Noi difensori siamo stati bravi ma senza l’aiuto di tutti non era possibile tutto questo. Chi entra ha la qualità di dare ancora più mano di chi era in campo dall’inizio”

Cosa non ha funzionato tra Sassuolo e Nizza?

“Mi sono trovato molto bene in entrambe le squadre. Forse qui è un discorso di cuore, avevo il desiderio di giocare per l’Empoli da quando avevo 7 anni. Poi certo, la carriera non finisce qui. C’è da andare avanti, la strada è questa.”