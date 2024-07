Trovano conferma le voci propagate nella scorsa settimana sull’interesse dell’Empoli verso il centrocampista italo-marocchino Shaddy Oukhadda. Il classe 1999 di proprietà del Modena sarebbe sotto osservazione, con il Modena che avrebbe fissato il prezzo di acquisto ad un milione di euro. Anche in questo caso si parla di una scommessa visto che il giocatore non ha esperienza in serie A. . Oukhadda, nato ad Abano Terme è cresciuto nelle giovanili del Torino.

Giocatore molto duttile, può essere impiegato come terzino, difensore centrale, mezzala ed esterno di centrocampo. Ha dichiarato di ispirarsi ad Achraf Hakimi. L’Empoli lo valuta principalmente per una posizione di mezzala o, alla bisogna, di un quinto a destra in difesa. Lo scorso anno, a Modena, Oukhadda è stato titolarissimo nella prima parte di stagione, poi si è fermato a gennaio per più di un mese complice un problema muscolare. Da li soltano una presenza dal primo minuto. Su di lui ci sarebbero anche le attenzioni del Verona, che gli esperti di mercato danno in leggero vantaggio