Ed anche qui, nonostante il giro non sia stato poi cosi immenso, potrebbe partire la canzone di Venditti. Mattia Viti torna a casa e torna ad indossare la sua amata maglia azzurra. Di Viti, anche qui da dire che PE è stato il primo a parlarne, scriviamo dal 25 giugno perchè certi della bontà della trattativa che oggi si va a concretizzare. Mattia arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto, un riscatto fissato a 6 milioni di euro.

La proprietà del cartellino resta per adesso in mano ai francesi del Nizza, dove ha giocato due anni fa. La scorsa stagione Viti era tornato in Italia giocando per il Sassuolo. Sono quindi due gli anni che separano Empoli e Viti. Con la maglia azzurra, da professionista, Viti ha già collezionato 22 presenze, ma la sua militanza ad Empoli è davvero lungo essendo uno dei prodotti del nostro vivaio. Da dire che non appena messa in moto la macchina, Mattia ha subito fatto capire che il ritorno ad Empoli era una priorità. Bentornato a casa!!