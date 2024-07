Nelle sole giornate di domani martedì 23 luglio e mercoledì 24 luglio, oltre alla possibilità per i vecchi abbonati di rinnovare il proprio posto, anche i nuovi abbonati potranno sottoscrivere un abbonamento approfittando dei prezzi riservati ai vecchi abbonati, scegliendo tra i posti al momento disponibili. Un’occasione unica a livello economico per tutti coloro che decideranno di abbonarsi perché a partire dalla fase di vendita libera di martedì 30 luglio (fase 4), sarà applicata la tariffa valida per i nuovi abbonati.

Sarà possibile acquistare l’abbonamento online su Vivaticket, all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Stadio Computer Gross Arena Carlo Castellani oppure all’Unione Clubs Azzurri.