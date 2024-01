Il nome di Razvan Marin era uno di quelli che, ad inizio mercato, avevamo messo vicino ad un punto interrogativo. Con il progetto tattico del ritorno al 4-3-1-2, e con la chiara intenzione di prendere una mezzala forte (Zurkowski, ndr), il romeno poteva essere tranquillamente un elemento che avrebbe potuto vedere un futuro diverso da quello azzurro. E su di lui si è anche vociferato, come riportato su queste pagine. Il cambiamento interno all’Empoli, con l’arrivo di Nicola ed un nuovo assetto, potrebbe però aver cambiato questa percezione, tanto che ieri Marin è partito titolare.

In tutto questo però, stando a quanto ci arriva da attenti colleghi locali, il Cagliari starebbe pensando di poter provare a riprendere il giocatore. La situazione non sembra però molto percorribile, sia per quanto scritto sopra, sia perchè crediamo difficile che l’Empoli possa muovere verso dirette concorrenti. In tutto questo poi c’è un Cagliari che evidentemente in Marin non ha creduto cosi fortemente, non ci dimentichiamo che questa estate il giocatore poteva essere dei rossoblù che invece si sono accordati ancora con Monteboro. La notizia ha fatto un po’ il giro degli ambienti legati al Cagliari, ma al momento ci sentiamo di dire che morirà qui.