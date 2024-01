Riprenderà oggi il lavoro della squadra con il solito scarico del giorno dopo. Giocando di sabato il prossimo match non ci sarà riposo e si andrà dritti alla prossima sfida, quella che ad oggi appare davvero impossibile contro la Juventus. Ma l’Empoli adesso ha bisogno di trovare anche situazioni improbabili, un po’ di magia che possa dare ulteriore linfa e concretezza a quanto di bello – giusto fare gli incendiari ma faremo anche i pompieri – arrivato nei novanta minuti vissuti e goduti ieri. Alla ripresa saranno da verificare le tante situazioni che vedono ai box dei calciatori. Dovrebbe essere una settimana importante anche per il recupero a pieno di Baldanzi che ieri era in panchina. Tra l’altro, una delle prossime curiosità che ci dovrà raccontare Nicola, è proprio legata al come vede Baldanzi nel suo assetto tattico. Per gli altri è difficile, ad oggi, poter dire chi con certezza recupererà per sabato. Di sicuro una bella marcia in più l’Empoli se l’è messa nella testa. Come detto già, il pomeriggio del Castellani di ieri ha regalato davvero tante emozioni e tante cose belle. Oltre al successo, con tre punti fondamentalissimi che vanno in cascina, quello che maggiormente è spiccato è vedere la squadra giocare in maniera molto più compatta. Una squadra che si è già “nicolizzata”, visto che in campo siamo andati con la difesa a tre (che poi passa a cinque quando siamo senza palla), senza però far vedere sofferenza rispetto ad un assetto tattico mai provato nell’ultimo biennio e mezzo. Squadra corta e pronta a ferire in maniera letale ad ogni ripartenza, squadra che con Cerri ha trovato quella fisicità mancante e, con Zurkowski, quella qualità e vivacità. E su Zurkowski ci sarebbe da scrivere per ore, volendo anche dire subito che il coniglio del cilindro, nell’immediato presente, è sicuramente più lui che non l’allenatore. Uno Zurkowski che siamo sicuri avrebbe fatto la differenza netta anche per i due allenatori che hanno preceduto Davide Nicola, e questo senza voler togliere niente al tecnico piemontese che, anzi, ha saputo dare quella scossa mentale che serviva. Nel breve periodo ha funzionato alla grande, la difficoltà è indubbiamente legata alla continuità di questa. Si è vista una squadra giocare da squadra, meno solisti e più servizio per il gruppo da parte di tutti. Esempio potrebbe essere la partita che ha fatto Cambiaghi, che rispetto alle ultime uscite è rimasto “più nascosto”, senza dover ricercare quelle salite solitarie e disperate poichè poco altro si poteva fare. Ma, nella sua gara non sono mancate le belle cose. Nella partita di Gyasi, nella sua disponibilità ed abnegazione si evince ancora di più quel decantato atteggiamento di squadra, di gruppo. Un giocatore, l’ex Spezia, che latita un po’ per qualità ma che colma questo gap in maniera esemplare esternando al meglio il concetto di disciplina tattica. La fotografia dell’atteggiamento, e della differenza fatta da Zurko, è tutta nel terzo gol. Guardatelo e riguardatelo, ed osservate la “cattiveria” con la quale va su quel pallone, nonostante già avanti di due. Una cosa mai vista prima, da nessuno. Bello poi quel cerchio finale, sicuramente voluto dal nuovo tecnico visto che non lo si vedeva dai tempi di Dionisi. Questo vuol dire che c’è comunione di intenti e che, forse, quel click mentale c’è stato. Senza quello non si va da nessuna parte. Tutto davvero molto bello, si è andati anche oltre le più rosee aspettative della vigilia. Però, è stata una gara giocata contro un avversario davvero evanescente (i colleghi di Monza parlano della peggior prestazione degli ultimi due anni) che ha girato a vuoto per tutta la partita. Una delle peggiori squadre viste anche contro di noi e lontana parente di quella che ha battuto a settembre scorso. Per di più il possesso palla dell’Empoli è stato il più basso di tutta la stagione, ed in genere con un 30% si può vincere la partita di un gol, giusto per poi mettersi dietro a far muro. Questo per dire che quella di ieri è stata una rondine, bella maestosa e gioiosa. Ma una da sola, lo dice proprio il proverbio, non fa primavera. Davanti non ci troveremo sempre l’avversario visto ieri, e su tante cose c’è indubbiamente da migliorare e trovare maggiore equilibio. E questo lo diciamo non per voler svilire quanto fatto ieri, assolutamente no e ribadiamo la grandissima gioia, ma l’errore più grande che adesso si possa andare a commettere è quello di sentirsi a posto, risolti. Errore che siamo sicuri Davide Nicola non commetterà. Intanto ci prendiamo questi punti che ci dicono che ne ne dobbiamo fare adesso diciannove e che siamo a più tre (dobbiamo fare almeno più nove) sul girone di andata.

Nicola decide infatti di stravolgere subito la squadra disegnando una difesa a tre composta da Ismajili, Walukiewicz e Luperto, che in fase di non possesso diventa a cinque con l’arretramento sulle corsie laterali di Bereszynski e Gyasi. In mezzo Grassi e Marin danno equilibrio e copertura, mentre Zurkowski a destra e Cambiaghi a sinistra appoggiano l’unica punta Cerri. Il centravanti ex Como trova subito una maglia da titolare dopo appena due allenamenti e sebbene non sia ancora al top della condizione, ma in alcuni frangenti la sua presenza si sente eccome. L’Empoli lascia il pallino del gioco al Monza, che mette anche le tende nella metà campo azzurra, ma senza mai trovare l’imbucata giusta, al contrario la squadra di Nicola quando riparte è quasi sempre pericolosa. Gyasi fa le prove generali del vantaggio facendosi ipnotizzare a tu per tu con Sorrentino, mentre al 12’ e al 38’ Zurkowski non perdona: due gol in fotocopia con attacco alla seconda palla, che finora poche volte si era visto: prima insacca al volo dall’altezza della lunetta dopo una corta respinta di Pablo Mari, poi ribadisce in rete di testa una deviazione di Cerri respinta da Sorrentino in uscita. L’unico vero intervento di Caprile arriva al 10’ della ripresa su un colpo di testa di Dany Mota sugli sviluppi di una palla inattiva, poi l’Empoli cala il tris con una ripartenza aperta e chiusa da Zurkowski, autentico mattatore di giornata, dopo la volata a sinistra di Maleh e il tocco sotto misura di Shpendi respinto da Sorrentino in uscita. Un successo rotondo, che serviva come l’ossigeno ad una squadra che dava l’impressione di essersi un po’ appiattita sulle belle prestazioni, senza però i risultati a suffragarle. Sia ben chiaro, l’Empoli non ha risolto i suoi problemi, anche l’impatto di Andreazzoli fu positivo, e la strada è ancora lunga e tremendamente in salita, a partire dalla trasferta di sabato prossimo allo Stadium contro la Juve.

Guardando alle prove dei singoli, mai come ieri c’è un vincitore per netto distacco. Come avrete visto anche dalle nostre pagelle, è arrivato uno di quei voti che difficilmente si danno durante l’arco di una stagione, ma il nove a Zurkowski è assolutamente oggettivo e senza regali. Non l’ha vinta da solo, ci mancherebbe, ma il polacco ha compiuto qualcosa di incredibile e di unico. In 130 minuti di gioco è diventato il capocannoniere azzurro, in 130 minuti di gioco ha letteralmente trasformato la visione offensiva del gioco. Ieri ha fatto tutto bene, dai recuperi alle proposizioni, da una visione incredibile nei passaggi, all’attacco della profondità. Molto probabilmente a suo favore gioca anche il fatto di non aver vissuto tutto il pregresso in casa azzurra, ed anche l’aver ritrovato quella maglia che per lui vuol dire amore, casa. Semplicemente eccezionale, ed immaginiamo come Zanetti ed Andreazzoli possano sentirsi in questo momento, perché con lui in campo la musica sarebbe stata diversa anche prima. Secondo gradino per Walu, con la bandiera polacca ad essere cosi fortemente presente sul nostro podio. Autoritario sulle palle alte, rapido in anticipo e duro nell’uno contro uno. Dietro sono stati tutti bravi, ma lui è quello che forse ha davvero risentito di meno del cambio di modulo difensivo. A pari merito sul terzo gradino vanno gli altri due difensori, che hanno giocato una gara di grande lucidità e senza mai sbavare. Ora, è vero che il Monza non ha creato poi chissà quali pensieri nel suo 70% di possesso, perché la sensazione che i brianzoli potessero segnare non c’è mai stata. Ma anche in questo il merito è del Lupo e di Ismajli. Bravo Cerri nel fare esattamente quello che a lui si chiedeva, quello che alle sue caratteristiche si chiedeva. Col passare del tempo gli si andrà a chiedere qualcosa in più, ma su ieri solo applausi, ricordando anche che questo aveva fatto un solo allenamento con la squadra. Nessuno dietro la lavagna, tutti bravi nel far legna e nel proporre. A Nicola, visto che il tempo a disposizione non è infinito, si chiedeva di dare subito la prima scossa; questa è arrivate e non possono che essere elogi. Il tecnico piemontese è bravo nell’entrare nella testa dei giocatori e che qualcosa in termini di atteggiamento sia cambiato – rispetto alle ultime uscite – lo si è visto fin da subito. E’ arrivato portando le sue idee e facendo capire che evidentemente c’era da cambiare qualcosa anche nel sistema, la squadra in questo è stata brava a dare immediata disponibilità. Se però quella di ieri è la prima magia, o solo un sussulto di un malato che peggio non peggio non poteva stare, lo capiremo tra qualche altra partita. Per adesso bene cosi, ieri poi molto bravo nell’andare a ricercare i punti deboli dell’avversario. Scelte giuste in partenza ma ben fatti anche i cambi.