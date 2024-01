Si chiude ogni voce di mercato rispetto al possibile prestito di Stiven Shpendi. Aveva ragione qualche nostro attento lettore, al quale dobbiamo anche chiedere scusa. L’attuale situazione contrattuale del giovane albanese non permette di poter cedere in prestito il ragazzo. Parliamo del prestito biennale con il quale Shpendi è arrivato ad Empoli in estate. La cessione potrebbe avvenire soltanto se il giocatore fosse, logicamente, a titolo definitivo, cosa che però non è al momento praticabile con il Cesena. Come confermatoci anche dal DS azzurro, erano davvero tanti i club di serie B che avrebbero potuto farsi concorrenza per Shpendi.

La società sarebbe anche stata aperta a questa soluzione, che in un primo momento – da qui anche la nostra convinzione – sembrava possibile. Si erano già anche individuate un paio di situazioni congeniali, finalizzate al poter far giocare con grande continuità il classe 2003. Alla fine, ma questo ormai lascia il tempo che trova, poteva essere la FeralpiSalò la squadra più centrata per Shpendi, in un ambiente senza pressioni con la certezza di avere sempre una maglia da titolare.