All’inizio sembrava una delle tante voci di mercato ma in realtà è l’obiettivo principale della Fiorentina su precisa richiesta dell’allenatore Vincenzo Italiano; stiamo parlando del portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario.

Dalle ultime notizie che arrivano sembra che la società viola voglia provare a regalarsi quello che in questo momento riteniamo essere il più forte portiere italiano in circolazione. La richiesta dell’Empoli dovrebbe essere sui 20 milioni e la concorrenza non manca, anche di squadre più importanti sia italiane che estere. Ma la Fiorentina vorrebbe provare a anticipare tutti presentando una prima offerta alla società azzurra visto che alcuni contatti con il procuratore del giocatore sarebbero già stati avviati.

Da capire anche la volontà di Guglielmo visto che finora per lui si era parlato con una certa insistenza di squadre come Inter o Juventus che giocheranno le coppe europee. La sensazione è che si aspetti di vedere anche come si definirà la situazione con Onana all’Inter al centro di molte voci di mercato in uscita.

Sicuramente saranno giorni caldi su questo argomento, crediamo che la questione non si trascinerà all’infinito e nel giro di un paio di settimane tutto sarà più chiaro.