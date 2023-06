Non è un mistero che Jacopo Fazzini sia uno dei pezzi pregiati della rosa dell’Empoli. Uno di quei giocatori sui quali l’Empoli, in un prossimo futuro, vorrebbe monetizzare. Ma anche un calciatore dalle potenzialità ancora non del tutto espresse, che può rivestire un ruolo primario nella rosa del prossimo anno. Fazzini ha le caratteristiche giuste per il gioco di Zanetti, che vuole calciatori di gamba che possano ricoprire più zone di campo. E l’eclettico centrocampista viareggino è uno di questi.

Nelle settimane scorse sembrava la Lazio la squadra più intenzionata a intavolare una trattativa con la dirigenza empolese. Forte dell’apprezzamento di Sarri, la società biancoceleste aveva messo Fazzini in cima ai suoi desideri assieme a Parisi. Negli ultimi giorni, invece, pare ci sia un’ulteriore blasonata pretendente per lui: si tratta della Juventus, che in una fase di ricostruzione vorrebbe acquistare calciatori di prospettiva e italiani. Fazzini viene apprezzato molto proprio per le qualità dette sopra. Vedremo se la dirigenza bianconera affonderà il colpo, ma sui suoi taccuini c’è anche il giovane centrocampista classe 2003 prodotto del vivaio azzurro.