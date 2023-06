Il mercato estivo 2022 è stato a lungo caratterizzato dal nome di Szymon Zurkowski. Una situazione terminata in maniera quasi surreale, con il contratto già pronto per il rientro definitivo in azzurro ma con poi una ripicca della Fiorentina che ha chiuso le porte al polacco. E sappiamo quanto Zurko, fortemente, volesse tornare. Alla fine Zurkowski è andato allo Spezia e l’Empoli si è ben consolato con Akpa Akpro. Ma proprio la grande incertezza rispetto all’ivoriano, che difficilmente sarà ancora azzurro, riapre ad un pensiero mai morto.

In tutto questo c’è la necessità dello Spezia, cha ha riscattato il giocatore dalla Fiorentina (obbligo di riscatto a circa 3 milioni) ma che andrà a cederlo, sia per alleggerire il monte ingaggi, sia per accontentare il giocatore che non vorrebbe scendere in B. La situazione si ripresenta quindi come calda e con i presupposti per essere lavorata. Ovviamente le richieste dello Spezia dovranno essere in linea con i budget di Monteboro. Lato Szymon non stiamo nemmeno a ribadire il come da parte sua ci sarebbe la disponibilità a fare il massimo per tornare a vestirsi di azzurro.

Il nome di Zurkowski potrebbe essere quindi richiacchierato anche in questa estate.