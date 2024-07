Dopo avervi dato ieri la primizia dell’interesse verso Racioppi, notizia poi ripresa da tutti gli specialisti in mercato, siamo noi adesso a raccogliere un altro nome per il toto-portiere. La notizia in questo caso è stata data dai colleghi di sky, un nome oggettivamente difficile da poter ipotizzare e vagliare. Si tratta dell’olandese Maartene Paes. Classe 1998, Paes ha anche il passaporto indonesiano, a livello calcistico però ha sempre difeso i colori della nazionale orange, con anche sei partite in Under 21.

Attualmente Paes difende la porta del Dallas, in MLS. La sua crescita sportiva è stata però nelle file del NEC, in Olanda. Un nome, come detto, difficile da poter individuare e, stando a quanto riportato dai colleghi di Sky, un operazione che non sembra però nemmeno poi cosi semplice. Provando a parlare con alcune colleghi esperti di calcio olandese, di Paes si dice che sia una sorta di incompiuto. Un portiere che da giovane sembrava poter fare grandi cose ma che queste, alla fine non si sono poi concretizzate. Vedremo se il nome avrà un seguito o meno.