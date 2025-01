L’Empoli ha estrema necessità di inserire almeno un attaccante di esperienza in rosa. Il nome di Shomurodov resta quello in cima alla lista delle possibilità ma a Monteboro sarebbe nata anche un’idea che potrebbe portare verso Cyriel Dessers. Trent’anni, nato in Belgio ma nazionale nigeriano, Dessers è in forza ai Rangers di Glasgow dove è impiegato a corrente alterna. Per lui, da titolare, soltanto la metà delle gare disputate in stagione. Dessers gioca in Scozia dall’estate 2023, approdato dalla Cremonese.

Attacante centrale di 185 cm, il nazionale nigeriano ha come caratteristiche quella di una buona visione della porta ed un buon calcio da fuori. Nella nostra serie A per lui 26 partite (tutte con la Cremonese) e 6 gol messi a segno. Giocatore che ha segnato in ogni campionato si sia trovato a giocare, con lo score migliore proprio con la maglia dei Rangers dove ha segnato 34 gol in 84 presenze. Ovviamente l’Empoli starebbe pensando ad un prestito visto il non basso costo del cartellino. Vedremo gli eventuali sviluppi.