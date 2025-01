E’ il nome più chiacchierato del mercato azzurro, Jacopo Fazzini con Napoli e Lazio le squadre che hanno mosso passi concreti verso il centrocampista ma non arrivando a un accordo finale con l’Empoli. Il giocatore ha saltato per le voci di mercato la trasferta di Venezia mentre è tornato a disposizione nell’ultima gara con il Lecce dove è sceso in campo nella parte finale.

Secondo le ultime indiscrezioni sembra che la Lazio potrebbe riprovare un tentativo verso Jacopo. Ricordiamo che la società azzurra ha rifiutato l’offerta biancoceleste di prestito biennale con obbligo di riscatto. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si fa riferimento al fatto che l’Empoli sarebbe stato anche disposto ad accettare la formula proposta dalla Lazio, ma è su alcune questioni di bilancio e contabilità che non si è trovata la quadra. In pratica Corsi vorrebbe non dover aspettare due anni per incassare la cifra messa sul piatto da Lotito. I biancocelesti spingono invece per un prestito gratuito ma allora in questo caso l’Empoli chiede che il riscatto venga anticipato a giugno 2025 e non nel 2026. La Lazio però al momento non ha risorse da poter spendere, perché vincolata dai paletti dell’indice di liquidità, salvo una cessione di un giocatore che potrebbe sbloccare la questione.

La situazione resta complicata ma ci sono ancora spiragli per arrivare a un accordo entro la fine del mercato.