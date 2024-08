Gabriele Guarino è uno di quei giocatori sui quali la società sarà chiamata a prendere una decisione in merito al prossimo futuro. Il difensore centrale, rientrato dal prestito di Modena, è tra quei ragazzi che sta facendo vedere cose interessanti in questa fase di precampionato, e complice l’infortunio di Walukiewicz, potrebbe anche ritagliarsi un posto negli undici. Non è però detto che alla fine possa restare, e per lui potrebbe esserci una stagione ancora con un’altra maglia. In questa direzione la Carrarese si starebbe informando.

Su Guarini, come scritto nelle settimana passate, ci sono state le avances da parte della Samp di Accardi, l’Empoli però non vorrebbe cedere il giocatore e quindi non se n’è fatto di niente. La Carrarese invece, per affrontare il suo quasi storico campionato di B, si accontenterebbe anche di un prestito secco, soluzione che parrebbe più congeniale a Monteboro. Se ne parlerà agli sgoccioli del mercato e se davvero si dovesse valutare che in azzurro, Gabriele, rischi di perde l’anno. Per adesso Guarino resta agli ordini di D’Aversa.