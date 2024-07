Siamo dentro al calciomercato e con tutte le squadre impegnate nel proprio ritiro. Poco meno di un mese alla prima di campionato, quaranta giorni alla fine del mercato. Un periodo in cui può ancora succedere tantissimo. Ma se domani si giocasse già, vediamo come ogni squadra della serie A scenderebbe in campo.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; GODFREY, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, ZANIOLO; Scamacca. All: Gasperini (confermato)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; HOLM, Beukema, Calafiori, MIRANDA; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, CAMBIAGHI; Castro. All: Italiano (nuovo).

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Obert, Yerry Mina, LUPERTO; ZORTEA, Makoumbou, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Lapadula. All: Nicola (nuovo).

COMO (4-2-3-1): Semper; Kovacik, DOSSENA, Goldaniga, Sala; Braunoder, Bellemo; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; BELOTTI. All: Fabregas (confermato).

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Ranieri, PONGRACIC; Dodo, Bianco, Mandragora, Biraghi; Nico Gonzalez, Beltran; KEAN. All: Palladino (nuovo).

GENOA (3-4-2-1): Leali; De Winter, Vogliacco, Vasquez; ZANOLI, Frendrup, Badelj, Martin; Messias, Gudmundsson; Retegui. All: Gilardino (confermato)

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Serdar, Duda; Suslov, Harroui, Mitrovic; MOSQUERA. All. Zanetti (nuovo).

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All: Inzaghi (confermato).

JUVENTUS (4-3-3): DI GREGORIO; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; DOUGLAS LUIZ, Locatelli, K. THURAM; Chiesa, Vlahovic, Yildiz. All: THIAGO MOTTA (nuovo)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, NUNO TAVARES; Guendouzi, Rovella; NOSLIN, DELE-BASHIRU, Zaccagni; Castellanos. All: BARONI (nuovo).

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, GASPAR, Gallo; Ramadani, Blin; Pierotti, Oudin, Dorgu; Krstovic. All: Gotti (confermato).

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Jovic, Leao. All: PAULO FONSECA (nuovo)

MONZA (3-4-2-1) Cragno; D’Ambrosio, Izzo, Marì; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Colpani, FORSON; Djuric. All: NESTA (nuovo).

NAPOLI (3-4-3): Meret; RAFA MARIN, BUONGIORNO, Rrahmani; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, SPINAZZOLA; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: CONTE (nuovo).

PARMA (4-2-3-1): SUZUKI; Coulibaly, Del Prato, Circati, VALERI; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. All: Pecchia (confermato).

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka; El Shaarawy, LE FEE, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. De Rossi (confermato).

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, SAUL COCO, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Vlasic, Lazaro; Sanabria, Zapata. All: VANOLI (nuovo).

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ebosele, Payero, Zarraga, Kamara; Thauvin, Samardzic; Lucca. All. RUNJAIC (nuovo).

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Sverko, Svoboda; Candela, Busio, Tessmann, Zampano; ORISTANIO, Pierini; Pohjanpalo. All: DI FRANCESCO (nuovo).