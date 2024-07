Sembra sempre più spostarsi verso uno straniero l’attenzione per la sostituzione di Elia Caprile. Quello del portiere è un nodo che la società devi risolvere velocemente, capendo anche cosa fare con Perisan. Al momento l’olandese Paes, come già scritto, sembra essere quello in testa alla classifica di gradimento di Roberto Gemmi. Racioppi segue sempre in prima fila. Il nome nuovo è quello di un colombiano, un classe 1998 di proprietà del Milan: Devis Estiven Vasquez Llach.

Vasquez, rientra ai rossoneri dopo il prestito all’Ascoli nella passata stagione. In bianconero Vasquez è arrivato nel mercato di gennaio e si è preso la scena nella seconda parte di stagione. Dieci presenze di cui nove da titolare. Prima di Ascoli, sempre nel campionato appena terminato, aveva giocato in Inghilterra nello Sheffild Wednesday. Il Milan crede nel ragazzo è sta cercando di poterlo girare in prestito, possibilmente in serie A. Al momento è una sorta di “piano B”, l’Empoli però (essendo tra i club papabili) ci pensa e se dovessero sortire complicazioni con Paes potrebbe nascere una trattativa.