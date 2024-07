Sembrava ormai tutto definito il nuovo “scambio” tra Empoli e Sampdoria, che avrebbe visto l’esterno difensivo Petar Stojanovic tornare a vestire la maglia blucerchiata e il difensore polacco Bartosz Bereszynski unirsi nuovamente alle file dell’Empoli. Tuttavia, le ultime notizie provenienti da Genova parlano di un’inaspettata intromissione del Cagliari di Davide Nicola, che potrebbe cambiare completamente lo scenario. Il club sardo avrebbe infatti avanzato un’offerta concreta alla Sampdoria per assicurarsi i servizi di Bereszynski, desideroso di ricomporre la coppia difensiva che lo scorso anno ha ben figurato proprio nell’Empoli. Questa mossa del Cagliari, oltre a rimescolare le carte in tavola, mette la Sampdoria di fronte a un bivio: da una parte la possibilità di monetizzare la cessione del difensore polacco, dall’altra l’incertezza di trovare un sostituto all’altezza

Per l’Empoli, la situazione si complica ulteriormente. L’eventuale arrivo di Bereszynski avrebbe permesso al club di rinforzare la propria retroguardia con un elemento di esperienza e affidabilità. Tuttavia, se il Cagliari dovesse effettivamente riuscire a strappare il difensore alla Sampdoria, l’Empoli difficilmente si priverebbe di Stojanovic. Attualmente, lo sloveno è atteso nuovamente ad Empoli per riprendere la preparazione con la squadra. Resta da vedere se lo “scambio” con la Sampdoria sarà ancora possibile o se Monteboro dovrà rivedere i propri piani di mercato. La situazione è in continua evoluzione e i prossimi giorni saranno decisivi per capire quale direzione prenderanno le trattative.