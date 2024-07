L’ex attaccante del Monza, attualmente di proprietà del Milan, sembra essere ormai destinato a vestire la maglia azzurra dell’Empoli. L’ufficialità del trasferimento è attesa all’inizio della prossima settimana. Il direttore sportivo dell’Empoli, Gemmi, è al lavoro instancabilmente per chiudere i dettagli dell’operazione. Rimane da stabilire se il trasferimento di Colombo avverrà con la formula del prestito secco o se il Milan concederà ai toscani un diritto di riscatto. Quest’ultima opzione potrebbe prevedere un riscatto piuttosto elevato, data la giovane età e il potenziale del giocatore.

Lorenzo Colombo ha dimostrato fin da subito la sua disponibilità e il desiderio di unirsi alla squadra toscana, segnale positivo che potrebbe favorire una rapida conclusione dell’affare. Se i tempi tecnici saranno rispettati, Colombo potrebbe addirittura precedere l’arrivo di Esposito, diventando il primo acquisto ufficiale dell’Empoli in questa sessione di mercato. Il giovane attaccante, nato nel 2002, ha già messo in mostra le sue qualità nella massima categoria, contribuendo alle ambizioni dei club dove ha giocato. La sua versatilità e il fiuto per il gol sono caratteristiche che a Monteboro apprezzano molto, ritenendolo un tassello importante per il futuro della squadra.

L’attesa per l’annuncio ufficiale è palpabile tra i tifosi dell’Empoli, che sperano di vedere presto Colombo in azione al Castellani. Non resta che attendere i prossimi giorni per conoscere i dettagli definitivi dell’operazione che, come detto, è ai dettagli.