L’Empoli valuta ancora una volta il mercato degli svincolati. Dopo Rigoberto Rivas, il direttore sportivo Gemmi – almeno stando a quanto riportato da Dimarzio.com – avrebbe messo nelle mire un altro reduce dall’esperienza turca, Davide Biraschi. Dopo aver lasciato il Karagümrük attualmente il giocatore si sta allenando col Latina ma è chiaro che ambisce a tornare in un campionato più competitivo e accoglierebbe a braccia aperte un’eventuale offerta da parte dell’Empoli.

Dal punto di vista tattico Biraschi è un difensore duttile, che può giocare centrale in una difesa a 3 o a 4, ma anche terzino e all’occorrenza esterno di centrocampo. Tutte queste caratteristiche, assieme all’indubbia esperienza accumulata, farebbe dell’ex Genoa un innesto ragionato e utile. Come detto prima sarebbe un’operazione a costo zero che andrebbe a colmare alcune lacune difensive e proporrebbe a D’Aversa un vero e proprio jolly.