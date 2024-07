Nei prossimi giorni l’Empoli potrebbe riaprire il discorso di mercato per riportare in squadra Simone Bastoni. Il centrocampista, rientrato allo Spezia dopo la fine del prestito, non è stato riscattato dall’Empoli alla fine della scorsa stagione. Tuttavia, con l’arrivo del nuovo allenatore Roberto D’Aversa e la necessità di rinforzare il reparto di mezzali per il 4-3-3, Bastoni potrebbe essere nuovamente preso in considerazione. Bastoni, che ha già avuto modo di conoscere l’ambiente empolese durante il suo periodo di prestito, rappresenta una soluzione ideale per colmare il vuoto a centrocampo. La sua familiarità con la squadra ed un sistema di gioco che conosce, potrebbero facilitare un suo rapido reinserimento nel gruppo.

Da La Spezia arrivano conferme che la possibilità di un ritorno di Bastoni all’Empoli è plausibile. Difficilmente Bastoni farà parte della rosa bianconera per la prossima stagione (è uno degli stipendi da togliere), aprendo così la strada a nuove trattative. Non sarà una situazione immediata. Occorrerà del tempo per definire le modalità dell’eventuale operazione, che molto probabilmente non avverrà tramite un nuovo prestito, considerando che il contratto del centrocampista scadrà nel 2025.

L’Empoli dovrà valutare attentamente le condizioni economiche e contrattuali per poter concludere l’affare in maniera vantaggiosa.