Azzurri in campo nel ritiro di Naz-Sciaves in Alto Adige. La squadra, agli ordini di mister D’Aversa, sfruttando anche il clima più mite, porta avanti il lavoro nella preparazione precampionato. Si lavora tanto sull’aspetto atletico, e guardando a quello tattico i punti focali rimangono sempre la pressione, il recupero e lo sviluppo in verticale. D’Aversa sta provando più soluzioni, da dire che quella legata al 4-3-3 resta per adesso quella di preferenza. Si prova anche la difesa a tre.

I nazionali sono ormai rientrati tutti, anche Cacace e Stojanovic sono regolarmente in campo a pieno servizio. Tutti a disposizione di D’Aversa ad eccezione di Nabian ed Ebuehi che sono ad Empoli. Fermo anche Perisan per via di un importante trauma distorsivo alla caviglia destra. Grassi per adesso resta a mezzo servizio, le condizioni di colui che dovrebbe essere il prossimo capitano (in ballottaggio con Ismajli) vanno però gradatamente migliorando. Oltre a quello ambientale, anche il clima dentro lo spogliatoio è davvero dei migliori, anche se dobbiamo sempre parlare di cantiere aperto, il gruppo è davvero ben affiatato e totalmente disponibile verso le richieste dello staff tecnico.